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Göç İdaresi Başkanlığından "Rahim Cavadbeyli" açıklaması Açıklaması

Göç İdaresi Başkanlığından 'Rahim Cavadbeyli' açıklaması Açıklaması

Göç İdaresi Başkanlığı, kamuoyunda "Rahim Cavadbeyli" ismiyle bilinen Rahim Javadpour'un ülkesine iade edileceğine dair oluşturulmak istenen algının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

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Göç İdaresi Başkanlığı, kamuoyunda "Rahim Cavadbeyli" ismiyle bilinen Rahim Javadpour'un ülkesine iade edileceğine dair oluşturulmak istenen algının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Başkanlıktan yapılan açıklamada, "Cavadbeyli'nin ikametinin iptal edildiği ve ülkesine sınır dışı edileceği"ne dair iddialar üzerine kamuoyunun doğru bilgilendirilmesine ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Cavadbeyli'nin, Türkiye'de bulunduğu süre zarfında statüsünün gereği olarak yerine getirmekle yükümlü olduğu "bildirim yükümlülüğüne" uymaması nedeniyle, bu yükümlülüğe uyulmasını temin etmek amacıyla yasal mevzuat çerçevesinde rutin tedbirler uygulandığı aktarılan açıklamada, bu tedbirlerin, kişinin yasal statüsünün sona erdiği anlamına gelmediği vurgulandı.

Açıklamada, "Ülkemizde herhangi bir geri gönderme merkezinde bulunmamakta olan şahıs hakkında idari gözetim kararı da yoktur. Söz konusu şahsın ülkesine iade edileceğine dair oluşturulmak istenen algı gerçeği yansıtmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

AA / Harun Kutbe - Güncel

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