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Göç İdaresi Başkanlığına Atilla Toros Atandı

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Cumhurbaşkanlığı Atama Kararıyla Göç İdaresi Başkanlığına Mülkiye Başmüfettişi Atilla Toros atandı.

RESMİ Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararına göre; Göç İdaresi Başkanlığına Mülkiye Başmüfettişi Atilla Toros atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre; Göç İdaresi Başkanlığı'na Mülkiye Başmüfettişi Atilla Toros atandı. Söz konusu atama kararı 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2,3 ve 4. maddeleri gereğince gerçekleştirildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Barış Taşkıran - Güncel

Atilla Toros Güncel Haberler

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