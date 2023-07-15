Göç İdaresi Başkanlığına Atilla Toros Atandı
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Cumhurbaşkanlığı Atama Kararıyla Göç İdaresi Başkanlığına Mülkiye Başmüfettişi Atilla Toros atandı.
RESMİ Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararına göre; Göç İdaresi Başkanlığına Mülkiye Başmüfettişi Atilla Toros atandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre; Göç İdaresi Başkanlığı'na Mülkiye Başmüfettişi Atilla Toros atandı. Söz konusu atama kararı 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2,3 ve 4. maddeleri gereğince gerçekleştirildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Barış Taşkıran - Güncel