Göç İdaresi Başkanlığı "Suriye'den Türkiye'ye yeni göç dalgası" iddialarını yalanladı Güncel Haberler Suriye'den Türkiye'ye yönelik yeni göç dalgası olduğuna ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığı bildirildi. Suriye'den Türkiye'ye yönelik yeni göç dalgası olduğuna ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığı bildirildi. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi: "Suriye'den ülkemize yönelik yeni bir göç dalgasının olduğuna ilişkin sosyal medyada sorumsuzca dolaşıma sokulan paylaşımlar yalan ve hayal ürünüdür. Bu paylaşımlara ve iddia sahiplerine itibar edilmemelidir." Kaynak: AA / Güncel İçişleri Bakanlığı Twitter Türkiye Suriye Güncel Haberler

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