Göç İdaresi Başkanlığı: Sınır dışı edilmek için getirilen sığınmacılara ait görüntüler Avrupa'da çekildi

Göç İdaresi Başkanlığı, sosyal medyada paylaşılan ve sınır dışı edilmek üzere başkanlığa getirilen sığınmacılara ait olduğu iddia edilen görüntülerin bir Avrupa ülkesinde çekildiğini duyurdu. Başkanlık, provokatif paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiğini belirtti.

GÖÇ İdaresi Başkanlığı, sosyal medyada paylaşılan ve sınır dışı edilmek üzere başkanlığa getirilen sığınmacılara ait olduğu iddia edilen görüntülerin bir Avrupa ülkesinde çekildiğini duyurdu.

Göç idaresi Başkanlığı, sosyal medyada 'Sınır dışı edilmek için Göç İdaresi'ne getirilen sığınmacılara bizim paralarımızla böyle hizmet ediliyor' başlığı altında paylaşılan görüntülere ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Bahse konu görüntülerin ülkemizle hiçbir ilgisinin olmadığı, bir Avrupa ülkesinde çekildiği anlaşılmıştır. Dolayısıyla bir sosyal medya platformundan 'denzyasaoztur' kullanıcı adıyla paylaşılan görüntüyü çeken kişinin Göç İdaresi çalışanı olduğu iddiası da gerçek dışıdır. Başka bir ülkede çekilen ancak sanki ülkemize aitmiş gibi servis edilen, Başkanlığımızı ve ülkemizin düzensiz göçle etkin ve kararlı mücadelesini hedef alan gerçek dışı görüntülerin tamamen provokasyon amacıyla paylaşıldığı açıktır. Resmi bilgi ve açıklamalara dayanmayan, algı oluşturmaya yönelik bu ve benzeri provokatif paylaşımlara itibar edilmemelidir" ifadelerine yer verildi.