Göç İdaresi Başkanlığı'ndan YİMER iddialarına yanıt: Tamamen gerçek dışı

İÇİŞLERİ Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı'nca, "Yabancılar İletişim Merkezi'nde (YİMER) kaçak yabancıların çalıştırıldığı iddiası tamamen gerçek dışı ve hayal ürünüdür" açıklaması yapıldı.

Göç İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Son dönemde 'gazetecilik' adı altında iftira ve yalanlarıyla sistematik bir şekilde başkanlığımızı hedef alan bir gazete haber müdürünün gündeme taşıdığı ve sosyal medyada dolaşıma sokulan YİMER'de kaçak yabancıların çalıştırıldığı iddiası tamamen gerçek dışı ve hayal ürünüdür. YİMER'de görev yapan tüm personel, 4857 sayılı 'İş Kanunu', 6735 sayılı 'Uluslararası İşgücü Kanunu' ve 5510 sayılı 'Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na uygun olarak istihdam edilmektedir. 6458 sayılı 'Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'na uygun bir şekilde ülkemizdeki yabancılara yönelik bilgilendirme hattı olarak 7 dilde faaliyetlerini sürdüren YİMER, aynı zamanda kayıt dışı istihdamın önlenmesi kapsamında da ihbar almakta olup bu ihbarlara ilişkin kolluk birimleri ve ilgili kurumlarla hızlı bir şekilde koordinasyon sağlamaktadır" denildi.

Kurulduğu günden bu yana YİMER'de 17 milyon çağrı karşılandığı ve insan ticareti mağdurları başta olmak üzere 14 bin 900 insanın hayatının kurtarıldığı belirtilerek, "YİMER ve Başkanlığımızla ilgili bu tür dezenformasyon ve provokasyon içeren açıklamalar iyi niyetle asla bağdaşmayan bir tutumdur. Başkanlığımızın itibarını zedelemeye yönelik olarak gazetecilik etik ilkeleri ve ahlaki değerler ile bağdaşmayacak şekilde üretilen yalan ve iftirayı ortaya atan bu kişi hakkında gerekli tüm hukuki yollara başvurulacağının bilinmesini isteriz" ifadelerine de yer verildi.