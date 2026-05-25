Göç İdaresi Başkanlığı'na, Muhammet Selami Yazıcı Atandı

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarıyla Göç İdaresi Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Barınma ve Yapım İşleri Genel Müdürlüğü'nde üst düzey atamalar yapıldı.

(ANKARA) - Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Göç İdaresi Başkanlığı'na Muhammet Selami Yazıcı atanırken; İçişleri Bakanlığı ile Barınma ve Yapım İşleri Genel Müdürlüğü'nde de çeşitli üst düzey atamalar yapıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Atama Kararları'yla İçişleri Bakanlığı bünyesinde çeşitli üst düzey görevlere yeni atamalar yapıldı.

Yayımlanan kararlara göre, Göç İdaresi Başkan Yardımcısı Niyazi Ulugölge ile Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Davut Düzgün görevden alındı.

Göç İdaresi Başkanı olarak, İçişleri Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Muhammet Selami Yazıcı atandı. Başkan Yardımcılığı görevine Murat Karakaya, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü görevine ise İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Türköz getirildi.

Öte yandan İçişleri Bakanlığı'nda açık bulunan Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğüne, Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Balıkçılar atandı.

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na ise Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Dairesi Başkanı Levent Yazıcı getirildi.

Ayrıca Barınma ve Yapım İşleri Genel Müdürü Ahmet Nehar Poçan görevden alınırken, yerine Elif Bağ atandı.

Kaynak: ANKA
