Göç İdaresi Başkanlığı: 6- 12 Ocak'ta 2 bin 269 düzensiz göçmen yakalandı

12 Ocak tarihleri arasında 2 bin 269 düzensiz göçmen yakalandığını, 2 bin 321 düzensiz göçmenin sınır dışı edildiğini duyurdu.

12 Ocak tarihleri arasında 2 bin 269 düzensiz göçmen yakalandığını, 2 bin 321 düzensiz göçmenin sınır dışı edildiğini duyurdu. 19 bin 968 yabancının da sınır dışı işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, 6-12 Ocak tarihleri arasında yapılan düzensiz göçle mücadele verilerini paylaştı. Göç İdaresi Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "6-12 Ocak'ta; 2269 düzensiz göçmen yakalandı. 2321 düzensiz göçmen sınır dışı edildi. 2023'te 3349 düzensiz göçmen sınır dışı edildi. 19 bin 968 yabancının sınır dışı işlemleri sürüyor" ifadelerine yer verildi.