Üye Girişi
Haberi Paylaş

Göç İdaresi Başkanlığı: 6- 12 Ocak'ta 2 bin 269 düzensiz göçmen yakalandı

Güncel Haberler

Göç İdaresi Başkanlığı: 6- 12 Ocak'ta 2 bin 269 düzensiz göçmen yakalandı

12 Ocak tarihleri arasında 2 bin 269 düzensiz göçmen yakalandığını, 2 bin 321 düzensiz göçmenin sınır dışı edildiğini duyurdu.

12 Ocak tarihleri arasında 2 bin 269 düzensiz göçmen yakalandığını, 2 bin 321 düzensiz göçmenin sınır dışı edildiğini duyurdu. 19 bin 968 yabancının da sınır dışı işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, 6-12 Ocak tarihleri arasında yapılan düzensiz göçle mücadele verilerini paylaştı. Göç İdaresi Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "6-12 Ocak'ta; 2269 düzensiz göçmen yakalandı. 2321 düzensiz göçmen sınır dışı edildi. 2023'te 3349 düzensiz göçmen sınır dışı edildi. 19 bin 968 yabancının sınır dışı işlemleri sürüyor" ifadelerine yer verildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title