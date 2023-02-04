Üye Girişi
Haberi Paylaş

Göç İdaresi Başkanlığı: 27 Ocak-2 Şubat'ta 2 bin 281 düzensiz göçmen yakalandı

Güncel Haberler

Göç İdaresi Başkanlığı: 27 Ocak-2 Şubat'ta 2 bin 281 düzensiz göçmen yakalandı

GÖÇ İdaresi Başkanlığı, 27 Ocak ile 3 Şubat tarihleri arasında 2 bin 281 düzensiz göçmen yakalandığını, 2 bin 440 düzensiz göçmenin sınır dışı edildiğini duyurdu.

GÖÇ İdaresi Başkanlığı, 27 Ocak ile 3 Şubat tarihleri arasında 2 bin 281 düzensiz göçmen yakalandığını, 2 bin 440 düzensiz göçmenin sınır dışı edildiğini duyurdu. 20 bin 85 yabancının da sınır dışı işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, 27 Ocak ile 3 Şubat tarihleri arasında yapılan düzensiz göçle mücadele verilerini paylaştı. Göç İdaresi Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "27 Ocak-2 Şubat'ta; 2 bin 281 düzensiz göçmen yakalandı. 2 bin 440 düzensiz göçmen sınır dışı edildi. 2023'te 11 bin 11 düzensiz göçmen sınır dışı edildi. 20 bin 85 yabancının sınır dışı işlemleri sürüyor" ifadelerine yer verildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title