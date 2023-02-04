Göç İdaresi Başkanlığı: 27 Ocak-2 Şubat'ta 2 bin 281 düzensiz göçmen yakalandı

GÖÇ İdaresi Başkanlığı, 27 Ocak ile 3 Şubat tarihleri arasında 2 bin 281 düzensiz göçmen yakalandığını, 2 bin 440 düzensiz göçmenin sınır dışı edildiğini duyurdu.

GÖÇ İdaresi Başkanlığı, 27 Ocak ile 3 Şubat tarihleri arasında 2 bin 281 düzensiz göçmen yakalandığını, 2 bin 440 düzensiz göçmenin sınır dışı edildiğini duyurdu. 20 bin 85 yabancının da sınır dışı işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, 27 Ocak ile 3 Şubat tarihleri arasında yapılan düzensiz göçle mücadele verilerini paylaştı. Göç İdaresi Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "27 Ocak-2 Şubat'ta; 2 bin 281 düzensiz göçmen yakalandı. 2 bin 440 düzensiz göçmen sınır dışı edildi. 2023'te 11 bin 11 düzensiz göçmen sınır dışı edildi. 20 bin 85 yabancının sınır dışı işlemleri sürüyor" ifadelerine yer verildi.