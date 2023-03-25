GÖÇ İDARESİ BAŞKANLIĞI 17- 23 MART'TA 2 BİN 527 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI
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23 Mart tarihlerinde 2 bin 527 kaçak göçmenin yakalandığını bildirdi.
23 Mart tarihlerinde 2 bin 527 kaçak göçmenin yakalandığını bildirdi.
Göç İdaresi Başkanlığınca yapılan açıklamaya göre; 17- 23 Mart tarihleri arasında, 2 bin 527 kaçak göçmen yakalandı ve yakalanan kaçakların 2 bin 18'i sınır dışı edildi. 2023'te ise toplam 24 bin 287 kaçak göçmen sınır dışı edilirken, 17 bin 194 yabancının sınır dışı işlemlerinin devam ettiği belirtildi. (DHA)
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel