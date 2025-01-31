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Göç İdaresi Başkanı Atilla Toros, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Göç İdaresi Başkanı Atilla Toros, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı
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Göç İdaresi Başkanı Atilla Toros, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasında çeşitli kategorilerdeki fotoğrafları inceledi ve tercihlerini belirledi. Toros, 'Özgür Suriye', 'Haber', 'Doğal Yaşam ve Çevre', 'Spor' ve 'Günlük Hayat' kategorilerinde ödüllendirilecek fotoğrafları seçti.

Göç İdaresi Başkanı Atilla Toros, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Göç İdaresi Başkanı Toros, "Roketsan, Lifebox ve Sony"nin katkılarıyla hazırlanan oylamada, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ve bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerini inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Halk, bayrak, özgürlük", "Haber" kategorisinde Barış Seçkin'in "Dış işleri" fotoğraflarını tercih eden Toros, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Lukas Kabon'un "Kurtarılan Can" karesine oy verdi.

"Günlük Hayat" kategorisinde Bestami Bodruk'un "Kar eğlencesi" fotoğrafını seçen Toros, "Spor" kategorisinde ise tercihini Gökhan Balcı'nın "Şükür" başlıklı fotoğrafından yana kullandı.

Toros, AA'nın fotoğraflarının, dünyanın dört bir yanında yaşanan acılara ve mutluluklara tanık olunmasını sağladığını belirterek, çalışmada emeği geçen muhabir ve foto muhabirlerini tebrik etti.

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı - Güncel
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