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Göç İdaresi Başkanı Atilla Toros, mobil göç noktası araçlarının Türkiye geneline yayılması için çalışmaların devam ettiğini açıkladı

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Göç İdaresi Başkanı Atilla Toros, 30 büyükşehir dahil olmak üzere 59 şehirde faaliyete geçen mobil göç noktası araçlarının Türkiye geneline yayılması için çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Göç İdaresi Başkanı Atilla Toros, 30 büyükşehir dahil olmak üzere 59 şehirde faaliyete geçen mobil göç noktası araçlarının Türkiye geneline yayılması için çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Göç İdaresi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Düzensiz Göçle Mücadele Koordinasyon Toplantısı'nın beşincisi, İzmir Valisi Süleyman Elban'ın ev sahipliğinde Konak Polis Evi'nde düzenlendi.

Toplantıya Göç İdaresi Başkanı Atilla Toros, Aydın Valisi Yakup Canbolat, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Muğla Valisi İdris Akbıyık, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir, Düzensiz Göçle Mücadele ve Sınır Dışı İşleri Genel Müdürü Ramazan Seçilmiş, İzmir İl Göç İdaresi Müdürü Ela Çuhadar ile güvenlik bürokrasisinin temsilcileri katıldı.

Toplantıda, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığına karşı alınan tedbirler değerlendirildi.

Göç İdaresi Başkanı Toros burada yaptığı konuşmada, düzensiz göçle mücadele kapsamında kurumlar arası koordinasyonun önemini vurguladı.

Türkiye'nin düzensiz göçle mücadelesinin belirli bir politika ve strateji çerçevesinde yürütüldüğünü belirten Toros, "Düzensiz göçle mücadelede yoğun tedbirler alınmaktadır. Bu tedbirlerin etkin şekilde hayata geçirilebilmesi adına emniyet, jandarma ve sahil güvenlik başta olmak üzere ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızla koordinasyon içerisinde hareket edilmektedir." dedi.

Toros, düzensiz göçle mücadelede mobil göç noktası araçlarının önemine de dikkati çekerek, "30 büyükşehir dahil olmak üzere 59 şehrimizde faaliyete geçen mobil göç noktası araçlarını Türkiye geneline yaymak için çalışmalarımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Düzensiz Göçle Mücadele Koordinasyon Toplantıları, 26 Ağustos 2023'te Edirne'de, 28 Aralık 2023'te Erzurum'da ve bu yıl 24 Nisan'da Van'da, 27 Nisan'da da İstanbul'da valiler, Göç İdaresi Başkanı ve yöneticileri ile güvenlik bürokrasisinin temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilmişti.

Kaynak: AA / Güncel

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