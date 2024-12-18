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Göç Hareketliliği 2. Dünya Savaşı'ndan Bu Yana En Yoğun Dönemini Yaşıyor

Göç Hareketliliği 2. Dünya Savaşı'ndan Bu Yana En Yoğun Dönemini Yaşıyor
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Trakya Üniversitesi'nde düzenlenen 'Göç ve İnsan Hakları' panelinde, dünya genelindeki göç hareketliliğinin son yıllarda ciddi bir artış gösterdiği belirtildi. Uzmanlar, uluslararası çatışmalar ve iklim değişikliği gibi faktörlerin göçleri tetiklediğine dikkat çekti.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Göç ve Mübadele Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Hacer Ateş, dünya genelinde göç hareketliliğinin, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en yoğun dönemini yaşadığını belirtti.

Merkez tarafından 18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü dolayısıyla TÜ Eczacılık Fakültesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk Konferans Salonu'nda "Göç ve İnsan Hakları" paneli düzenlendi.

Doç. Dr. Ateş, panelde yaptığı konuşmada, göçmenlerin yaşadığı zorlukları vurgulamak ve toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla 2000'den beri Uluslararası Göçmenler Günü'nün kutlandığını söyledi.

Tarih boyunca insanların savaş, işgal, soykırım, sürgün, işsizlik, doğal afet, kıtlık gibi birçok olayın ardından, yaşadıkları ülkelerden göçmek zorunda kaldığını belirten Ateş, "Dünya çapında göç hareketliliği 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en yoğun dönemini yaşamaktadır." dedi.

Ateş, son yıllarda milyonlarca insanın, ülkelerinde yaşadıkları sorunlar nedeniyle başka yerlere gitmek zorunda kaldığını vurguladı.

Toplumsal ve siyasi nedenlerin göç olaylarını tetiklediğini anlatan Ateş, şunları kaydetti:

"Artan hareketlilikle birlikte dünyadaki uluslararası göçmenlerin sayısı da son yıllarda ciddi artış göstermektedir. Bu artışın en temel sebepleri arasında, uluslararası çatışmalar ve iç savaşlar nedeniyle oluşan siyasi ve ekonomik istikrarsızlıklar başta gelmektedir. Birleşmiş Milletler verilerine göre, dünyada herhangi bir nedenle göç eden ya da göçmek zorunda bırakılan 281 milyon göçmen bulunmaktadır. Bu sayının yaklaşık 50 milyonunu çocuk yaştaki göçmenler oluşturmaktadır."

Panelde, TÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Eylem Bayır ile TÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Deniz Eroğlu Utku da konuşma yaptı.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
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