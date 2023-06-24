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Göç başladı: Otoyol Sakarya geçişinde trafik durma noktasına geldi

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Bayram tatili için yola çıkan tatilciler Anadolu Otoyolu Sakarya geçişi Ankara istikametinde yoğunluk oluşturdu. Trafik, zaman zaman durma noktasına geldi. Tatilcilerin sorunsuz bir yolculuk yapmaları için tedbirlerini artıran İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri sürücüleri hız yapmamaları, takip mesafelerini korumaları ve emniyet kemerlerini takmaları konusunda uyarıyor. Yoğunluğun sürmesi bekleniyor.

Göç başladı: Otoyol Sakarya geçişinde trafik durma noktasına geldi

SAKARYA - Bayram tatili için yola çıkan tatilciler Anadolu Otoyolu Sakarya geçişi Ankara istikametinde yoğunluk oluşturdu. Trafik, zaman zaman durma noktasına geldi.

Bayramı tatili nedeniyle memleketlerine gitmek için yola çıkan tatilciler Anadolu Otoyolu ve D-100'ün Ankara istikametinde yoğunluk oluşturdu. Akyazı-Hendek ilçeleri arasında trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Tatilcilerin sorunsuz bir yolculuk yapmaları için tedbirlerini artıran İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri sürücüleri hız yapmamaları, takip mesafelerini korumaları ve emniyet kemerlerini takmaları konusunda uyarıyor. Yoğunluğun sürmesi bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Burak Can Tokyürek - Güncel

TEM Otoyolu Sakarya Ankara Güncel Haberler

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