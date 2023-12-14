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Göç, Avrupalılığın Tanımını Değiştirdi

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College London Üniversitesi (UCL) Avrupa Dilleri, Kültürü ve Toplumu Fakültesi Öğretim Görevlisi Dr. Tessa Hauswedell, Avrupa'da ana tartışma konularından olan 'göç'e ilişkin, 'Bence Avrupalılığın tanımı, göç nedeniyle 'Avrupalı' olma fikrini yeniden yazan farklı etnik kökenler olması nedeniyle değişti.' dedi.

College London Üniversitesi (UCL) Avrupa Dilleri, Kültürü ve Toplumu Fakültesi Öğretim Görevlisi Dr. Tessa Hauswedell, Avrupa'da ana tartışma konularından olan "göç"e ilişkin, "Bence Avrupalılığın tanımı, göç nedeniyle 'Avrupalı' olma fikrini yeniden yazan farklı etnik kökenler olması nedeniyle değişti." dedi.

Hauswedell, TRT World Forum 2023'e katılmak için geldiği İstanbul'da AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Avrupa'da güçlenen milliyetçilik akımının son 20 yılda karşılaştıkları "en büyük zorluk" olduğunu ifade eden Hauswedell, "Gitgide daha da kötüye gidiyor gibi gözüküyor. Şu anda tüm Avrupa ülkelerini etkiliyor." diye konuştu.

Hauswedell, önceden milliyetçiliğin sadece Doğu Avrupa ülkeleriyle anıldığını belirterek bunun, Avrupa'da artık istisna olmaktan çıkıp normalleştiğini ve insanların Avrupa Birliği'ne (AB) ilişkin fikrini değiştirdiğini söyledi.

Büyük tartışma konusu olan Avrupa'ya göçün İngiltere ile Almanya gibi ülkeleri şekillendirdiğine dikkati çeken Hauswedell, "Bence Avrupalılığın tanımı, göç nedeniyle 'Avrupalı' olma fikrini yeniden yazan farklı etnik kökenler olması nedeniyle değişti." ifadesini kullandı.

Hauswedell, Avrupa'daki milliyetçilerin, göçü "beyaz tenli ve Hristiyan Avrupalı" kimliğine tehdit olarak gördüğünü aktararak bu kişilerin "saf ve orijinal" olarak gördükleri milli kimliklerinin lekelendiğini düşündüğünü vurguladı.

TRT World Forum'da farklı bakış açılarını dinleme fırsatı bulduğunu ifade eden Hauswedell, Avrupa hakkında eleştirel görüşleri dinlemenin kendisi için faydalı olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

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