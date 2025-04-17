Göbeklitepe Sergisi, Kolezyum'da 6 Milyondan Fazla Ziyaretçi Ağırladı

(ANKARA) - Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İtalya'nın başkenti Roma'nın dünyaca ünlü simge yapısı Kolezyum'daki " Göbeklitepe : Kutsal Bir Yerin Gizemi" sergisinin, açıldığı günden bu yana 6 milyonu aşkın kişi tarafından ziyaret edildiğini açıkladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 21 Nisan'da son bulacak olan serginin Kolezyum'da düzenlenen kapanış töreninde yaptığı konuşmada, Göbeklitepe'nin yalnızca bir arkeolojik yapı değil, geçmişi bugüne bağlayan yollarla geleceğin yönünü belirleyen bir medeniyet mirası olduğunu söyledi. Ersoy, "UNESCO Dünya Mirası olan Göbeklitepe'yi bütün hikayesiyle açığa çıkarmayı, korumayı ve tüm dünyada tanıtmayı bu yüzden önemsiyoruz" dedi.

Türk ve dünya arkeoloji tarihinin en kapsamlı girişimlerinden biri olan "Geleceğe Miras" projesi kapsamında Göbeklitepe ve Şanlıurfa'daki diğer Neolitik yerleşimlerin dünya Neolitik Çağ araştırmalarının merkezi haline getirildiğini vurgulayan Ersoy, "İnsanlığın ortak mirasına birlikte sahip çıkılması gerektiğine de inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

2021 yılında başlatılan "Taş Tepeler: Büyük Dönüşümün Coğrafyası" çatısı altındaki Şanlıurfa Neolitik Çağ Araştırmaları Projesi kapsamında Karahantepe, Sayburç, Sefertepe, Çakmaktepe gibi alanların arkeoloji dünyasına kazandırıldığını belirten Bakan Ersoy, projenin önemli bir bileşeni olan ve bir ilk niteliği taşıyan "Dünya Neolitik Kongresi"nin 2024 yılı Kasım ayında Şanlıurfa'da, 63 ülkeden binden fazla bilim insanının katılımıyla gerçekleştiğini hatırlattı.

Bakan Ersoy, serginin 6 milyonu aşkın kişi tarafından ziyaret edilmesini, Türk ve İtalyan bilim insanlarının ortak çalışmasının kıymetli bir göstergesi olarak değerlendirdi. Konuşmasının sonunda İtalya ile kültürel iş birliğine verdikleri öneme değinen Ersoy, "Türkiye ve İtalya; dünyanın en görkemli imparatorluklarının varisleri, insanlık medeniyetinin sayısız mirasının emanetçisi olarak önemli sorumluluklar omuzlamaktadır" diye konuştu. Ersoy, bu kapsamda, haziran ayında Kolezyum Arkeolojik Parkı Direktörlüğü tarafından düzenlenecek "Magna Mater" sergisinde Türk müzelerinden eserlerin yer alacağını ve Roma'da Troya temalı bir sergi için İtalyan makamlarıyla çalışmalara başlandığını duyurdu.