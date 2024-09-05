Goalball Kadın Milli Takımı Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Şampiyon

(ANKARA) - Paris 2024 Paralimpik Oyunları finalinde İsrail'i yenen, Goalball Kadın Milli Takımı Şampiyon oldu.

Goalball Kadın Milli Takımı, Paris 2024 Paralimpik Oyunları finalinde İsrail'i üstün bir oyunla 8-3 yenerek üst üste 3. kez Paralimpik Oyunlar Şampiyonu oldu.

Goalball Kadın Milli Takımı Rio 2016 ve Tokyo 2020'nin ardından Paris 2024 Oyunları'nda da başarı sağladı.