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Go-Kart Kazasında Yaralanan Rallici İzmir'e Sevk Edildi

Go-Kart Kazasında Yaralanan Rallici İzmir'e Sevk Edildi
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde go-kart pistinde geçirdiği kazada ağır yaralanan rallici Ömer Tolon, ambulans helikopterle İzmir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Çarpmanın etkisiyle alev alan araç, pist görevlileri tarafından söndürüldü.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde go-kart pistinde geçirdiği kazada yaralanan rallici, ambulans helikopterle İzmir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Yeni Sanayi Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan go-kart pistinde UTV tipi aracıyla sürüş yapan rallici Ömer Tolon (52), virajı alamayarak duvara çarptı.

Çarpmanın etkisiyle alev alan araçtaki yangın, pist görevlileri tarafından söndürüldü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve UMKE ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan Tolon, Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ağır yaralanan rallici, daha sonra ambulans helikopterle İzmir Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

İş insanı Kamil Tolon'un torunu olan Ömer Tolon'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Güncel
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