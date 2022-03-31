GMİS'ten kömürde üretimin artırılması için işçi alımı isteği

GENEL Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, Rusya-Ukrayna savaşıyla uluslararası piyasada artan kömür fiyatlarına alternatif olarak yerli kömürde üretimin artırılması gerektiğini söyledi. Yeşil, "Yatırımların Türkiye Taşkömürü Kurumu'na yapılması, yurt dışına giden paraların memlekette kalması adına TTK'da yüzde 90'a yakın altyapısı hazırlanmış sistemimiz var. Sadece işçiye ihtiyacımız var. İşçi alındıktan sonra yeterli kömürü çıkarabileceğimizin garantisini bizler veriyoruz" dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye'de sadece Zonguldak ve çevresinde bulunan taş kömürü ile ilgili 2022 yılının Ocak ayına ait verileri paylaştı. Verilerde taş kömürünün ve taş kömürü kokunun ithalat miktarı, üretim miktarı ve teslim edildiği sektörler yer aldı. Taş kömürü satılabilir üretimi önceki yıl Ocak ayına göre yüzde 5,8 artarken, taş kömürü ithalatı yüzde 13,8 düştü. Başta demir- çelik sanayisi olmak üzere kullanılan taş kömürü kokunda ise ithalat yüzde 156,2 arttı. Uluslararası alanda enerji krizleri ve son dönemde devam eden Ukrayna-Rusya savaşı da kömür fiyatlarında artışa neden oldu.