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GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, yeni işe başlayan maden işçilerini ziyaret etti

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GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Müessese Müdürlüğü'nde yeni işe başlayan maden işçilerini ziyaret etti. Mutlu, iş başı yapan madencilere, iş sağlığı ve güvenliği başta olmak üzere çeşitli konularda eğitim verildiğini söyledi.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Müessese Müdürlüğü'nde yeni işe başlayan maden işçilerini ziyaret etti.

Mutlu, ziyarette yaptığı konuşmada, kurumda istihdam edilecek 2 bin pano ayak üretim işçilerinden, giriş işlemleri tamamlanan 1014 madencinin müesseselere dağıtımının gerçekleştirildiğini belirterek, iş başı yapan madencilere, iş sağlığı ve güvenliği başta olmak üzere çeşitli konularda eğitim verildiğini söyledi.

İşe yeni başlayan madencilere, hayırlı olsun temennisinde bulunan Mutlu, "Sizlere verilen eğitimler çok önemli. Yer altında nasıl davranmanız gerektiği, maske ve solunum cihazlarının kullanımı, iş sağlığı ve güvenliği konusunda önemli eğitimler alacaksınız." dedi.

AK Parti Zonguldak Milletvekili Avcı'dan ziyaret

AK Parti Zonguldak Milletvekili Muammer Avcı, Karaman beldesinde ziyaretlerde bulundu.

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Kaynak: AA / Güncel

Türkiye Taşkömürü Kurumu Zonguldak İsa Mutlu Maden Politika Ekonomi Güncel Haberler

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