Gm China'nın Satışları 2022 Yılının İkinci Çeyreğinde Düştü

CHICAGO, 6 Temmuz (Xinhua) -- The Detroit News'in Çarşamba günkü haberine göre General Motors Şirketi (GM), en büyük pazarı olan Çin'de bu yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36 düşüşle 484.000 araç sattı. GM'nin Çin'deki beş markasının her birinin satışları, Mayıs ayında satışların toparlanmaya başlamasına rağmen bu çeyrekte çift haneli düşüşler kaydetti. Çin, GM'nin dünyadaki en büyük pazarı olarak biliniyor. Detroit merkezli otomobil üreticisi Cuma günü yaptığı açıklamada ikinci çeyrekte ABD'daki satışlarında geçen seneye kıyasla yüzde 15'lik düşüş yaşadığını da belirtti. Öte yandan, otomobil üreticisinin ABD'deki 582.401 adetlik satışları ikinci çeyrekte Çin'deki satışlarını geride bıraktı. Ford Motor Şirketi, Salı günü web sitesindeki açıklamasında, ikinci çeyrekte 483.688 araç ve Haziran ayındaysa 152.262 araç sattığını, bunun da sırasıyla geçen seneye göre yüzde 1,8 ve yüzde 31,5 artış anlamına geldiğini duyurdu.

Dearborn merkezli otomobil üreticisi, tüm zor koşullara rağmen, Ford'un genel endüstri satışlarının yüzde 11 düştüğü Haziran ayında endüstriden daha iyi performans gösterdiğini söyledi. Ford'un Haziran ayındaki toplam ABD payı, GM'nin yeni araçlarına yönelik pazar talebinin güçlü kalması sebebiyle sadece yüzde 12,9'a yükseldi. Ford'un elektrikli araç satışları bir sene öncesine göreyse yüzde 76,6 artarak Haziran ayında 4.353 adede çıktı. Mayıs ayı sonunu yaklaşık 236.000 adet brüt stokla kapatan Ford, Haziran ayı sonunu 297.000 adet brüt stokla tamamladı. Bu otomobil üreticisinin ortalama işlem fiyatı, Mayıs ayına göre Haziran ayında araç başına 1.900 dolar artarak Ford ve Lincoln araçları için ortalama işlem fiyatlarını 52.200 dolara çıkarttı. Diğer otomobil üreticilerindeki duruma bakılacak olursa, Toyota Motor Şirketi'nin ABD'deki satışları Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18 düştü. Honda Motor Şirketi'nin ABD'deki ikinci çeyrek satışları geçen seneye göre yüzde 51 geriledi. Hyundai Motor Şirketi'nin ikinci çeyrekte ABD'deki satışlarındaysa yüzde 23'lük düşüş yaşandı.

Xinhua / Güncel