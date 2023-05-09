Glütensiz mutfakta üretilen yiyecekler deprem bölgesine gönderildi

Melikgazi Belediyesi tarafından Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen şehirlerdeki çölyak hastaları için glütensiz yiyecekler üretildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Melikgazi Belediyesi tarafından 9 Mayıs Dünya Çölyak Günü'nde deprem bölgesindeki çölyak hastaları için yiyecek hazırlanıyor.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, 9 Mayıs Dünya Çölyak Günü'nde Necip Fazıl Kısakürek sosyal tesislerinde, çölyak hastaları için yiyecek hazırlanan mutfağı ziyaret etti.

Belediyenin çölyak hastalarına özel ayarlanmış mutfağında her dönem Melikgazi Halk Eğitimle iş birliği içerisinde çölyak hastalarına yönelik eğitimler verdiklerini belirten Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Glüten ile ilgili sorunu olan vatandaşlarımız burada her türlü hizmeti alabiliyor. Mantısından makarnasına, pasta böreğinden çiğ köftesine kadar her türlü ürünü glütensiz olarak yapabiliyorlar. Kayseri Çölyakla Yaşam Derneği Başkanımız Zahide Hanım ile rutin verdiğimiz eğitimlerde hep işbirliği içerisindeyiz. Bugün sebebiyle tüm çölyak hastalarımızın yanına olduğumuzu bir kez daha belirtmek istiyorum. Deprem bölgesindeki çölyak hastalarımızı da unutmadık. Bugün bu özel mutfakta üretilen tüm ürünleri deprem bölgesine gönderiyoruz."

Kaya ise deprem bölgesinde yaşayan çölyaklı bireyler için ürün çıkartıp göndereceklerini kaydetti.