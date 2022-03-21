"Glütensiz Bir Başka Kafe"nin "özel" garsonu çalışkanlığıyla takdir topluyor

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te glütensiz ürünlerin üretilip satıldığı kafede çalışan 30 yaşındaki down sendromlu Ahmet Görmez, çalışkanlığıyla takdir topluyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesinde "Korumalı iş yeri" statüsündeki "Glütensiz Bir Başka Kafe"de yaklaşık 5 yıldır garson olarak çalışan down sendromlu Görmez, yüzündeki tebessümü çalışma arkadaşlarına ve müşterilere yansıtıyor.

Devlet memuru baba ile ev hanımı bir annenin üçüncü çocuğu olarak dünyaya gelen Görmez, özel eğitim aldı. Daha sonra Engelli Koordinasyon Merkezi'nde eğitimine devam eden Görmez, okuma, yazma, işaret dili, akıl oyunları gibi zeka geliştirici eğitimleri başarıyla tamamladı.

Kentte 2017'de açılan "Glütensiz Bir Başka Kafe"de çalışma hayatına başlayan Görmez, samimi tavırları ve neşeli halleriyle hem müşterilerin hem de çalışma arkadaşlarının sevgisini kazandı.

Kafeye gelenlere "hoş geldiniz" diyerek yer gösteren ve müşterinin yazdığı siparişi mutfaktaki personele ileten Görmez, daha sonra siparişleri masalara koyarken gülümsemeyi eksik etmiyor.

Çalışkanlığıyla müşterilerin ve çevresindekilerin takdirini kazanan Görmez, aylık geliriyle de ailesinin aldığı evin taksitlerine destek oluyor.

???????- Ahmet için kafeye gelen müşteriler var

"Glütensiz Bir Başka Kafe" sorumlusu Ayfer Özçetin, AA muhabirine, Görmez'in çalışma hayatına başlamadan önce birçok özel eğitimden geçtiğini söyledi.

Görmez'in ayrı bir kalbi ve neşesi olduğunu ifade eden Özçetin, neşesi ve pozitifliği ile her zorluğun üstesinden geldiğini belirtti.

Ahmet Görmez'e yardımcı olmaya çalıştıklarını belirten Özçetin, şunları kaydetti:

"Ahmet yaklaşık 5 yıldır bizimle beraber çalışıyor. Ahmet, belediyemizin, kafemizin ve müşterilerimizin neşe kaynağı oldu. Ahmet için buraya gelen özel müşteriler var. Biz onun hayatına renk kattık demekten ziyade Ahmet bizim hayatımıza renk kattı diyebiliriz. İyi ki var Ahmet, iyi ki bizimle. Biz onu o da bizi çok seviyor."