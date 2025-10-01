Global Sumud Filosu'na Tehlikeli Yaklaşma

Global Sumud Filosu'nun Yunanistan heyetinde yer alan ve filonun koordinatörlerinden biri olan Konstantinos Lampridis, dün gece bir İsrail savaş gemisinin filonun öncü teknesi "Alma"ya çok yaklaşarak dakikalarca tehlikeli manevralar yaptığını belirtti.

Lampridis, AA muhabirine, dün gece saat 03.00 sularında kıyı hattı yönünden yaklaşan İsrail'e ait bir savaş gemisinin, filonun öncü teknesi "Alma"yı çok yakın mesafeden çevrelediğini ve yaklaşık 6 dakika boyunca tehlikeli manevralar yaptığını aktardı.

Yaşanan gergin dakikalara dikkati çeken Lampridis, bunun kendilerini yıldırmadığını, filonun Gazze'ye doğru rotasını kararlılıkla sürdürdüğünü ifade etti.

"Pavlos Fyssas" adlı teknede yer alan Lampridis, olayın ardından tüm filonun güvenlik protokolü gereği alarma geçtiğini belirterek, "Toplam 44 gemi turuncu alarma geçti. Mürettebat ve yolcular uyandırıldı, can yeleklerini giydi. Olası bir müdahale için herkes hazırlandı." diye konuştu.

Olayın ardından "Alma" gemisinde iletişim sistemlerinin devre dışı kaldığını ve elektronik sistemlerde hasar oluştuğunu kaydeden Lampridis, aynı saatlerde filo içinde ışıkları kapalı küçük teknelerin belirdiğini anlattı.

Lampridis, "Bu teknelerin kimliği doğrulanamadı ancak büyük olasılıkla İsrail güçlerine ait keşif tekneleriydi. Gemilerin arasından tehlikeli geçişler yaptılar." dedi.

Olayın ardından filonun yeniden toparlanarak rotasına devam ettiğini vurgulayan Lampridis, "Amaçları bizi yıldırmak, moralimizi bozmak ve geri adım attırmaktı. Başaramadılar. Şu anda Gazze kıyılarına her zamankinden daha yakınız. Yaklaşık 80-85 mil mesafedeyiz." bilgisini paylaştı.

Filonun gece boyunca olası bir müdahaleye karşı hazırlıklı olduğunu bildiren Lampridis, sabahın ilk ışıklarıyla Gazze kıyılarını görmeyi umut ettiklerini söyledi.

Lampridis, İsrail askerlerinin kendilerini korkutmadığını, ancak Gazze'de yaşanan "soykırıma" izin verilmesinin asıl endişe verici durum olduğunu vurguladı.