'Global Mezun Elçisi Programı'yla Türkiye'nin uluslararası eğitim elçileri yetişiyor

Altınbaş Üniversitesi, Global Mezun Elçisi (Global Ambassadors) Programı'nı hayata geçirdi. Halen 95 farklı ülkeden öğrencisi bulunan üniversitenin, uluslararası öğrencilerini Türk eğitiminin gönüllü elçilerine dönüştüren Global Mezun Elçisi Programı'nda ilk elçileri göreve başladı.

Türkiye'de ilk kez uygulanan Global Mezun Elçisi Programı, Üniversite yönetimi tarafından ülke elçisi olarak seçilen uluslararası mezunların ülkelerine döndükten sonra Türkiye'yi ve Altınbaş Üniversitesi'ni temsilen gerçekleştirdikleri çalışmaları kapsıyor. Hem mezunlara hem üniversiteye hem de Türkiye'nin tanıtımına fayda sağlamak için tasarlanan program çerçevesinde yapılan faaliyetlerle üniversitenin ve Türkiye'deki eğitim kalitesinin tüm dünyada duyurulması amaçlanıyor.

13 ÜLKEDEN 15 TEMSİLCİ SEÇİMİ YAPILDI

Program kapsamında uluslararası temsil için mezunlar arasında yapılan seçimlere de başlanmış durumda. Her elçi adayının uzmanlık alanlarına bağlı olarak değerlendirildiği Global Mezun Elçisi Programı'nda geçtiğimiz 13 ülkeden 15 temsilci seçimi yapıldı. Program kapsamında Almanya, Azerbaycan, Nijerya, Mali, Arnavutluk, Güney Afrika, Irak, Tanzanya, Pakistan, Liberya, Somali ve Tunus Mezun Elçileri seçilerek faaliyetlerine başladı. İlk olarak Mali ve Nijerya Elçileri beratlarını rektör Prof. Dr. Çağrı Erhan'dan teslim alarak görevine başladı. MALİ elçisi, İşletme Mezunu Mohamed Diallo Mohamed Diallo, Global Mezun Elçi programının çok faydalı olacağına inandığını, Mali'de üniversiteyi Türkiye'de okumak isteyenleri büyük bir onurla yönlendireceğini dile getirdi. Halihazırda kız kardeşi ve kuzeninin farklı bölümlerde 1. Sınıfta eğitimlerini sürdürdüğüne belirterek, Altınbaş Üniversitesinin Mali mezunlarına ülkelerine döndüklerinde de destek olacağını ifade etti. Öncelikle Mali'de bir Mezun networkunu oluşturmak için girişimleri olacağını söyleyen Mohamed Diallo, bir diğer hedefinin de Mali'deki Türk firmalar ile iş birliği gerçekleştirerek, Altınbaş Üniversitesi Mali mezunlarının ülkelerine döndüklerinde Mali'deki Türk firmalarında staj ya da iş imkanı bulabilmelerine ön ayak olmak olduğunu belirterek, COOP staj yapabilme fırsatlarının yaratılmış olacağını dile getirdi.

Nijerya Elçilerinin beratları ise Altınbaş Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ali Altınbaş başkanlığında Nijerya'ya giden Altınbaş Üniversitesi heyeti tarafından 80'a yakın mezunun katılımıyla düzenlenen Mezunlar Günü'nde kendilerine teslim edildi. İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi'nden mezun olan Vıncent Kenechukwu Obıorah, özel bir şirkette direktör olarak görev yapıyor. Eczacılık Fakültesi mezunu Aısha Motunrayo Abımbola ise ülkesinde Osmart Pharmacy'de eczacı olarak görev yapıyor. Kardeşi Umar Abimbola'da gelecek dönem Altınbaş Üniversitesinde eğitimine başlayacak.

TÜRK EĞİTİMİNİN FAHRİ BÜYÜKELÇİLERİ

Program hakkında bilgi veren Altınbaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çağrı Erhan, Global Mezun Elçisi programı ile mezun ettikleri yabancı öğrencilerin, bulundukları ülkelerde Altınbaş Üniversitesi ve Türkiye'nin tanıtımını yaparak önemli bir görev üstlendiklerini vurguladı. Prof. Dr. Çağrı Erhan, programla ilgili şu detayları paylaştı:

"Global Mezun Elçisi programımız kapsamında yabancı mezunlarımızdan bir elçi tayin ediyoruz. Fahri, gönüllü eğitim büyükelçisi gibi konumlanan mezunumuzun bir altın rozeti, kartviziti oluyor. Bizim adımıza bulunduğu ülkenin mezunlar derneği başkanı gibi görev yapıyor. Çeşitli eğitsel, kültürel ve sosyal etkinlikler düzenleyerek bulunduğu ülkede Üniversitemizin ve Türkiye'de eğitim süreçlerinin gönüllü sözcülüğünü yapıyor, tanıtımını gerçekleştiriyor. Global ölçekte eğitimde Türkiye markasına büyük katkılar yapacağına inandığımız bu projeyi Altınbaş Üniversitesi olarak sadece biz başlattık. Şu an 13 ülkede altın büyükelçilerimiz var. Hedefimiz yılsonunda 55 uluslararası mezun elçi sayısına ulaşmak. Programımıza global mezunlarımızdan büyük bir ilgi olduğunu da mutlulukla gözlemliyoruz. Bazen aynı ülkenin elçilik gönüllüğü için 10 mezunumuz müracaat ediyor. Adaylarla tek tek mülakat yapıyoruz ve belirlenen adaylarımızı da en son Mütevelli Heyet Başkanımız onaylıyor."

"EĞİTSEL, KÜLTÜREL VE EKONOMİK BOYUTLARIYLA STRATEJİK BİR DEĞER TAŞIYOR"

Türkiye'de üniversite eğitimi alarak mezun olmuş bir bireyin hem eğitim gördüğü ülke hem de mezun olduğu üniversitesiyle güçlü bir gönül bağının oluştuğunu söyleyen Prof. Dr. Çağrı Erhan, "Ülkemize gelen bir uluslararası öğrenci, hazırlık ile en az 5 yıl Türkiye'de kalıyor. Sonra kardeşini, kuzenini, yakınlarını getiriyor. Hastası olduğunda hastanelerimize geliyor, tatil için geliyor. Gidiyor kendi ülkesinde iş kuruyor, Türkiye ile ticaret yapıyor. Türkiye'ye genç tanıtım elçileri kazandırdığımız Global Mezun Elçisi programımızın hem eğitsel hem kültürel hem de ekonomik boyutlarıyla çok stratejik bir değer taşıdığını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.