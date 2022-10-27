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Global Kalite Ödülleri verildi

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Global Kalite Ödülleri verildi

Global Kalite Zirvesi" KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın katılımıyla gerçekleşti. Törende Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a "Diplomasi Başarı Ödülü" verilirken "Global Kalite Ödülleri" sahiplerini buldu. Törende KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ödülde verdi.

Global Kalite Zirvesi" KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın katılımıyla gerçekleşti. Törende Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a "Diplomasi Başarı Ödülü" verildi.

Zirvede ayrıca sanat dünyasından Altan Gördüm, Nilgün Belgün, Yusuf Güney, Mustafa Topaloğlu, Aydilge, Gökçe Kırgız, Eylül Öztürk, Orhan Aydın, haberci Ersoy Dede, Ece Gürsel, Ozan Orhon,Seren Uzun ödül alırlarken Medya Dünyasından da Savaş kalafat, Nurcan Sabur, ,Hakan Solaker, Sinan Güzel, Sinem Fıstıkoğlu, Simge Fıstıkoğlu ödüle layık görülen isimler arasındaydı.

35 yıldır kalite zirvesi düzenleyen ve kalite ödüllerini veren Fahri Ustaoğlu ve oğlu Fehim Ustaoğlu'da başta Ersin Tatar olmak üzere tüm konuklar tarafından takdir ve taltif edildi...

Haberler.com / Yavuz Selvi - Güncel

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