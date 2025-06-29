Glastonbury Festivali'nde Filistin Destekçileri Slogan Attı

İngiltere'de düzenlenen dünyaca ünlü "Glastonbury Festivali"nde sahne alan İngiliz punk rap grubu Bob Vylan, performansı sırasında "Özgür Filistin" ve "İsrail ordusuna ölüm" sloganları attı ve performansı izleyen kalabalık da sloganlara eşlik etti.

Dünyanın önde gelen müzik etkinliklerinden olan "Glastonbury Festivali"nde sahne alan Bob Vylan grubu üyeleri, buradaki performans sırasında kalabalığın "Özgür Filistin" ve "İsrail ordusuna ölüm" sloganları atmasına öncülük etti.

Festivalde sahne alan İrlandalı rap grubu Kneecap de performansları sırasında Filistin'e destek mesajları verdi. Grup üyesi rapçi Liam O'Hanna, İngiltere'de hükümetin yasaklamaya hazırlandığı Filistin destekçisi "Palestine Action" adlı gruba sahneden selam gönderdi.

O'Hanna, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın, "Kneecap'in festivalde sahne almaması gerektiğini" söylediğini hatırlatarak, küfürlü bir ifadeyle Starmer'a tepki gösterdi.

Grup üyesi O'Hanna, sahnede Filistin kefiyesiyle yer alırken, izleyiciler arasında da çok sayıda Filistin bayrağı açıldığı görüldü.

Geçen yıl başkent Londra'daki bir konserinde Hizbullah bayrağı açtığı gerekçesiyle "Terörle Mücadele Yasası" kapsamında hakkında soruşturma yürütülen Kneecap grubu üyesi O'Hanna, ağustos ayında yeniden mahkemeye çıkacak.

BBC, Kneecap'in performansını canlı yayınlamadı

Festivali canlı yayınlayan BBC, Bob Vylan grubunun performansını sansürlemeden canlı verdi, ancak editöryal kuralları gerekçe göstererek Kneecap'in performansını canlı yayınlamadı.

BBC, daha sonra yaptığı yazılı açıklamada, Bob Vylan'ın ifadelerini "derin şekilde rahatsız edici" olarak nitelendirerek performansın yeniden yayınlanmayacağını bildirdi. BBC Genel Müdürü Tim Davie'nin, İngiltere Kültür, Medya ve Spor Bakanı Lisa Nandy tarafından acilen bilgilendirilmek üzere görüşmeye çağrıldığı bildirildi.

Polis, festivaldeki video görüntülerini inceleyecek

Avon ve Somerset Polisi tarafından yapılan açıklamada, festivalde bazı sanatçılar tarafından yapılan yorumların farkında olunduğu belirtilerek, "Video kayıtları, cezai soruşturma gerektirecek bir suçun işlenip işlenmediğini belirlemek üzere görevliler tarafından incelenecek." ifadesi kullanıldı.

Öte yandan, İsrail'in Londra Büyükelçiliği de X hesabından yaptığı paylaşımda, festivalde kullanılan İsrail karşıtı ifadelere tepki göstererek, "rahatsızlık duyulduğunu" bildirdi. Elçilik, konserde Yahudilere karşı etnik temizlik çağrısı yapıldığını iddia etti.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, 21 Haziran'da Kneecap'in festivale katılmasının "uygun olmadığını" söylemişti.