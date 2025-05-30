Glass Beams İstanbul'da Enerjik Bir Konser Verdi
Avustralyalı grup Glass Beams, İstanbul'da müzikseverlerle buluşarak hit parçalarını seslendirdi. Konserde grup, yeni EP'si 'Mahal'den eserler de sundu.
Avustralyalı grup Glass Beams, Epifoni organizasyonu ve All Things Live Middle East işbirliği ile İstanbul'da müzikseverlerle buluştu.
Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, müzikal ilhamını Hint mirasından alan grup KüçükÇiftlik Park'ta konser verdi.
Maskeleriyle kimliklerini gizleyen grup konserde, "Taurus", "Kong" ve "Rattlesnake"nin arasında olduğu hit parçaların yanı sıra yeni EP'si "Mahal"den şarkılar seslendirdi.
Konserden önce Glass Beams'den önce Islandman ve Telli Davul grupları sahne aldı.
Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün - Güncel