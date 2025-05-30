Glass Beams İstanbul'da Enerjik Bir Konser Verdi

Glass Beams İstanbul'da Enerjik Bir Konser Verdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avustralyalı grup Glass Beams, İstanbul'da müzikseverlerle buluşarak hit parçalarını seslendirdi. Konserde grup, yeni EP'si 'Mahal'den eserler de sundu.

Avustralyalı grup Glass Beams, Epifoni organizasyonu ve All Things Live Middle East işbirliği ile İstanbul'da müzikseverlerle buluştu.

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, müzikal ilhamını Hint mirasından alan grup KüçükÇiftlik Park'ta konser verdi.

Maskeleriyle kimliklerini gizleyen grup konserde, "Taurus", "Kong" ve "Rattlesnake"nin arasında olduğu hit parçaların yanı sıra yeni EP'si "Mahal"den şarkılar seslendirdi.

Konserden önce Glass Beams'den önce Islandman ve Telli Davul grupları sahne aldı.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rakamlar netleşti! İşte kurban fiyatlarının en uygun olduğu 7 ilimiz

İşte kurban fiyatlarının en uygun olduğu 7 ilimiz
Ağaca asılı halde bulunan Sena Düzgün'ün paylaştığı son mesaj ortaya çıktı

Ağaca asılı halde bulunan Sena'nın son mesajı ortaya çıktı
İzmir'deki grev kaosu! Belediye 59 bin TL veriyor, sendika 82 bin TL istiyor

İşçilerin istediği maaşla belediyenin teklifi arasında uçurum var
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Künefe zincirine FETÖ operasyonunda çarpıcı detay

Künefeciye bak sen! Örgüte yolladığı para dudak uçuklatan cinsten
70 yıllık gıda devi konkordato talep etti

Darboğazdan çıkamadılar! 70 yıllık gıda devi konkordato talep etti
Nureddin Yıldız protestosu sonrası tutuklanan öğrenciler tahliye edildi

Nureddin Yıldız protestosu sonrası tutuklanan öğrenciler için karar
Çiçeği burnunda damat Kerem'in ilk sözleri

Çiçeği burnunda damat Kerem'in ilk sözleri
İtirafçı olan iş insanı Eyüp Subaşı, Ekrem İmamoğlu'nun 'SİSTEM'ini ifşa etti

İtirafçı olan iş insanı İmamoğlu'nun 'SİSTEM'ini ifşa etti
Real Madrid'den Viktor Gyökeres'e dev teklif

Real Madrid'de Arda'nın önüne 80 milyon euroluk dev golcü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.