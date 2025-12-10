Haberler

Rum basınına göre Almanya ve GKRY arasında Türkiye'yle ilgili AB kararları konusunda tartışma çıktı

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde yayımlanan bir haberde, Avrupa Birliği'nin genişleme sürecine ilişkin taslak metinde Türkiye ile ilgili yapılan değişiklik taleplerinin GKRY ve Almanya arasında gerginlik yarattığı bildirildi. Almanya, Türkiye'ye yönelik olumlu referansların eklenmesini isterken, GKRY bu talebi reddetti.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) yayımlanan Kathimerini gazetesi, Avrupa Birliği'nin (AB) her yıl aralık ayında aldığı, genişleme sürecine dair yıllık mutat kararlarıyla ilgili taslak metnin Türkiye kısmında değişiklik yapmaya çalışan Rum yönetimi ve buna karşı çıkan Almanya arasında gerilim yaşandığını yazdı.

GKRY'de yayımlanan Kathimerini gazetesi, isimsiz kaynaklara dayandırdığı haberinde, AB Dönem Başkanı Danimarka'nın üye ülkelerin onayına sunduğu AB'nin genişlemesine yönelik yıllık mutat kararlara ilişkin taslak metnin Türkiye hakkındaki kısmında, GKRY ile Almanya arasında tartışmalar yaşandığını bildirdi.

Haberde, "(AB üyesi ülkelerin büyükelçilerinden oluşan) AB Daimi Temsilciler Komitesinde (COREPER) birkaç gün önce yapılan görüşmelerde Almanya, ya gerçek nedenlerle ya da taktiksel nedenlerle 'Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmalarının sonlandırılması' ışığında Türkiye'ye yönelik olumlu referansların metne eklenmesini talep etti. Macaristan da bu görüşe katıldı." denildi.

Almanya'nın bu tutumunun GKRY'nin tepkisine neden olduğu belirtilen haberde, Rum yönetiminin bu görüşü, Türkiye'nin sürekli hava sahası ihlalleri yaptığı ve hem Yunanistan hem de kendilerini tehdit ettiği iddiasıyla kabul etmediği aktarıldı.

Haberde, Almanya'nın görüşünün kabul edilmesi halinde GKRY'nin, sonuç belgesinin diplomatik düzeyde kabul edilmesine onay vermeyeceği yönünde uyarıda bulunduğu belirtildi.

Böylesi bir durumda, gerginliğin diplomatik düzeyden siyasi düzeye geçeceği kaydedilen haberde, GKRY'nin taslak metinden duyduğu rahatsızlığı açıkça dile getirdiği ve Kıbrıs meselesine ilişkin paragrafın düzeltilmesini istediği ifade edildi.

Haberde, "Ancak bu konuda Almanya tamamen farklı bir yaklaşım sergiliyor. Almanya, metinde Kıbrıs meselesine ilişkin bir değişikliği kabul etmeyeceğini açıkça ortaya koydu. Bu, Lefkoşa'nın (GKRY) 'metnin iyileştirilmesine' ilişkin görüşüne bir yanıt olarak da görülebilir." ifadesi yer aldı.

GKRY'nin metnin değiştirilmesine ilişkin talebine Almanya'nın COREPER'de engel olduğu belirtilen haberde, buradaki Alman diplomatın 16 Aralık'ta yayımlanması öngörülen sonuç belgesinde Ankara'nın olumlu tavrının tanınmasını istediği aktarıldı.

Haberde, ayrıca, Yunanistan'ın da GKRY gibi metne itiraz ettiği ve Türkiye'nin jeopolitik ve bölgesel konulardaki tavrına ilişkin metne dahil edilen bölümlerin dengeyi bozduğunu savunduğu belirtildi.

Kaynak: AA / Derya Gülnaz Özcan - Güncel
