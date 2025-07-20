GKRY Vatandaşları KKTC'de Casusluk Şüphesiyle Gözaltına Alındı

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) vatandaşı oldukları belirlenen 5 kişinin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) arazi ölçümü ve tespiti yaparken polis tarafından gözaltına alındığı bildirildi.

Polis yetkililerinden alınan bilgiye göre, GKRY vatandaşı 5 kişi, İskele kenti yakınlarında arazi tespiti ve ölçümü yaparken KKTC polisinin takibi sonucu yakalandı.

Gözaltına alınan 5 Rum'un, GKRY'nin KKTC'de mülk alanlara yönelik yürüttüğü tutuklama ve yargılama süreçleri için tespit yaparak belge toplamaya çalıştıkları ileri sürüldü.

GKRY istihbarat servisi ile bağlantıları ve kimler tarafından yönlendirildikleri araştırılan 5 kişi, KKTC'deki Türk malları hakkında bilgi toplama ve casuslukla itham ediliyor.

İskele'nin Kalecik bölgesinde meydana gelen "genel rahatsızlık" ve "mülke tecavüz" suçlarıyla itham edilen Andreas Kyprianu, Annie Kyprianu, Niki Gregoriou, Antonis Louca ve Gregory Gregoriou Gazimağusa'da mahkemeye çıkarıldı.

Zanlılara 3 gün ek gözaltı süresi verildi

Polis, bir tatil sitesine izinsiz girerek harita, tapu ve inşaat şirketlerine ait bilgilerle yakalanan ve Türk mallarıyla ilgili casusluk yaptığı öne sürülen 5 GKRY vatandaşı Rum'a ilişkin soruşturmanın yeni başladığını ve meselenin ciddi olduğunu vurgulayarak mahkemeden ek gözaltı süresi talep etti.

5 GKRY vatandaşına, askeri yasak bölgeyi ihlal ettikleri gerekçesiyle çıkarıldıkları mahkemece polisin soruşturmayı derinleştirebilmesi için 3 gün ek gözaltı süresi verildi.

Polis memuru Mustafa Yokuşoğlu, zanlıların 19 Temmuz saat 17.15'te, kullanımlarındaki araçla Kalecik'te bir tatil sitesine girerek, bu site ile yanında bulunan başka bir site hakkında inceleme yaptıklarını, site sakinlerinin şikayeti üzerine suç üstü tespit edildiklerini açıkladı.

Polisten alınan bilgiye göre, zanlıların, ülke sınırları içerisindeki Türk mallarına inşaat yapan kişi ve şirketlerle ilgili bilgi topladığı iddia edildi.

Polis, zanlıların aracında yapılan aramada, üzerine işaret ve yazılar bulunan birçok harita ve tapunun yanı sıra, KKTC'de faaliyet gösteren inşaat şirketleri ile bu şirketlerin direktörlerinin isim listelerinin yer aldığı evrakların ele geçirildiğini belirtti.

Zanlılardan Annie Kyprianu'nun, Girne'de faaliyet gösteren Royal Estate isimli şirketten, KKTC'deki taşınmaz mallarla ilgili araştırma temin ettiğinin de tespit edildiğini ifade eden polis, zanlıların cep telefonlarının incelenmek üzere alındığını aktardı.

GKRY, geçen yıldan bu yana KKTC'deki mülk alanlara yönelik tutuklama ve yargılama süreci yürütüyor. KKTC'li yetkililer, Rumların bu süreçle asıl amaçlarının inşaat sektörüne ve ekonomiye saldırı olduğunu belirtiyor.