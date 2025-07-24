GKRY Orman Yangınları İçin KKTC'nin Yardım Teklifini Reddetti

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY), halen devam eden orman yangınları için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) tarafından yapılan yardım teklifini kabul etmediği bildirildi.

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Ozanköy ziyareti sırasında vatandaşlara yönelik konuşmasında, GKRY'nin, Limasol ve Baf kentlerinde çıkan orman yangınları ile ilgili KKTC tarafından Birleşmiş Milletler (BM) üzerinden iletilen yardım teklifini kabul etmediğini ifade etti.

Üstel, Rum Yönetimi'nin yardımı kabul etmeyen tutumunu eleştirerek, "Biz yardım teklif ettik, Rumlar kabul etmedi. Yanmayı kabul ediyorlar ama yardımı kabul etmiyorlar." ifadesini kullandı.

GKRY'nin Limasol ve Baf kentlerinin kırsal alanlarında çıkan orman yangının ardından KKTC yardım teklifini önce BM'ye ardından da KKTC Başmüzakerecisi tarafından doğrudan Rum Yönetimi'ne iletmişti.