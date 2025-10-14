GKRY Lideri Hristodulidis'in İsrail Ziyareti Eleştiriler Üzerine İptal Edildi

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Lideri Nikos Hristodulidis'in, yarın İsrail'e yapacağı ziyareti "İsrail siyasetine alet olacağı" eleştirileri üzerine iptal etti.

Basına yansıyan haberlere göre GKRY Lideri Hristodulidis, yarın İsrail'e yapacağı ziyaretten vazgeçti.

Rum basını, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturmasında ifade vermemeye gerekçe olarak, GKRY Lideri Hristodulidis'i çarşamba günü İsrail'e davet ettiğini iddia etmişti.

Netanyahu'nun, ifade vereceği saat ile Hristodulidis ile görüşme yapacağı saatin aynı olmasına dikkati çeken Rum basını, İsrail siyasetine alet olacağı gerekçesiyle Rum lideri sert şekilde eleştirmişti.

Politis gazetesi, "Cumhurbaşkanı Hristodulidis, Netanyahu'nun böylesine ciddi bir davadan kaçınma çabasına yardımcı oluyor mu?" sorusunu gündeme getirmişti.

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun, hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında yarın saat 11.00'de ifade vermesi bekleniyor.

Netanyahu, daha önce de savaş durumu, güvenlik ve sağlık gerekçeleriyle ifade vermeye gitmemişti.