GKRY, Hindistan Savaş Gemilerine Limanlarını Açmaya Hazırlanıyor

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Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Hindistan ile imzaladığı ortak işbirliği deklarasyonu çerçevesinde, Hindistan savaş gemilerine limanlarını açacak ve ortak deniz tatbikatları düzenleyecek.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) limanlarını Hindistan savaş gemilerine açacağı ve iki tarafın ortak askeri deniz tatbikatları yapacağı belirtildi.

Rum basınında yer alan haberlere göre, GKRY Lideri Nikos Hristodulidis ile Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Rum Başkanlık Sarayı'nda 10 maddeden oluşan "Ortak İşbirliği Deklarasyonu" imzaladı.

GKRY ile Hindistan arasında imzalanan ve karşılıklı politik, kültürel, ekonomik işbirliğini içeren deklarasyonun " Güvenlik, Savunma ve Kriz Yönetimi" başlığı altındaki 5. maddesinde şu ifadeler yer aldı:

"Liderler denizcilik alanındaki işbirliğinin genişletilmesini de görüştüler. Hint savaş gemilerinin Kıbrıs (GKRY) limanlarına daha düzenli yanaşması teşvik edilecek, denizcilik farkındalığını ve bölgesel güvenliği artırmak amacıyla ortak deniz tatbikatları ve eğitimleri için yeni fırsatlar birlikte keşfedilecek."

Rum basını, Hindistan ile imzalanan "Ortak İşbirliği Deklarasyonu"nun ardından kısa bir süre sonra Hint savaş gemilerinin GKRY limanlarını ziyaret etmeye başlayacağını ileri sürdü.

GKRY, daha önce başta ABD olmak üzere İsrail, Almanya, Fransa ve Mısır gibi "müttefik" olarak adlandırdığı ülkelere limanlarını açacağını, Limasol'da kurulacak deniz üssünün de bu amaca hizmet edeceğini duyurmuştu.

Kaynak: AA / Mehmet Kemal Firik - Güncel
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