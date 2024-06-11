GKRY'deki Yangın Nedeniyle 5 Köy Boşaltıldı

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) kontrolünde bulunan Baf kazasında çıkan yangının kontrol altına alınamaması nedeniyle 5 köy tedbir amaçlı boşaltıldı.

Bayrak Radyo Televizyon Kurumunun (BRT) haberine göre, GKRY kontrolündeki Baf kazasında 5 köy yangın nedeniyle boşaltılırken, yangına karadan ve havadan müdahale sürüyor.

GKRY, yangının söndürülmesi için Ürdün, İsrail, Yunanistan ve Avrupa Birliği (AB) bünyesinde RescEU'dan (AB Sivil Koruma Mekanizması) yardım istedi.

Bu kapsamda Yunanistan, yangın söndürme çalışmalarına katılması için iki Canadair uçağını GKRY'ye gönderecek.