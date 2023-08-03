GKRY'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Limasol kentinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Yangının söndürülmesi için 9 yangın söndürme uçağı ve helikopteri, 50 arazöz, itfaiye, tanker ve iş makinesi ile 200 personel görev aldı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Limasol kentinde dün çıkan orman yangınının kontrol altına alındığı bildirildi.

Rum basınındaki haberlere göre, dün Limasol'un Ay Mama ile Kalahor yerleşim yerleri arasındaki dağlık alanda çıkan orman yangını, öğle saatlerinde kontrol altına alınarak arazide soğutma çalışmalarına başlandı.

Gece boyunca 1,5 kilometrekarelik alanda etkili olan yangını söndürme çalışmalarında 9 yangın söndürme uçak ve helikopteri, 50 kadar arazöz, itfaiye, tanker ve iş makinesi ile 200 personel görev aldı.

GKRY Ormancılık Hizmetleri Departmanı Sözcüsü George Constantinou, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının nehir yatağına ulaşmadan kontrol altına alınmasında söndürme işçileri ve itfaiyecilerin fedakarca çabalarının önemli rol oynadığını ifade etti.