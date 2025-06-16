GKRY'de Rum Milli Muhafız Ordusu'nun Güvenlik Seviyesi Arttırıldı

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) Rum Milli Muhafız Ordusu'nun (RMMO) güvenlik seviyesinin bir kademe arttırıldığı bildirildi.

Rum basınında yayımlanan haberlerde, İsrail ile İran arasındaki çatışmalardan dolayı GKRY Güvenlik Konseyinin kararları doğrultusunda RMMO'nun güvenlik seviyesinde artışa gidildiği belirtildi.

İran'dan Kıbrıs'ta bulunan İngiliz egemen üslerine saldırı beklentisi nedeniyle RMMO'nun güvenlik seviyesinin "Cesaret 1'den Cesaret 2'ye" yükseltildiği kaydedilerek, "Cesaret 3" modunun en üst alarm seviyesi olduğu hatırlatıldı.

İsrail ile İran arasındaki çatışmadan dolayı RMMO, sivil havalimanları, Yahudilerin yoğunlukla yaşadığı bölgeler ve sinagoglardaki tedbirleri arttırmıştı.

İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 21 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı belirtildi.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.