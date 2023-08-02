GKRY'de Limasol'da Orman Yangını: Söndürme Çalışmaları Devam Ediyor

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) kontrolündeki Limasol kenti yakınlarında çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor. Yangını söndürme çalışmalarına arazözler, itfaiye araçları, yangın söndürme uçakları ve helikopterler katılıyor. Rüzgarın etkisiyle yangın köylere doğru ilerlerken, 2 itfaiyeci yaralandı. Rum yetkililer, çalışmaları hızlandırmak için bir koordinasyon merkezi kurduklarını açıkladı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) kontrolündeki Limasol kenti yakınlarında çıkan orman yangınını söndürmek için karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Rum medyasında yayımlanan haberlere göre, Limasol'un Ay Mama ile Kalahor yerleşim yerleri arasındaki dağlık alanda çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına 50 kadar arazöz ve itfaiye aracı ile 9 yangın söndürme uçağı ve helikopter katılıyor.

Rüzgarın etkisiyle Pelendri ve Potamitissa köylerine doğru ilerleyen yangını söndürme çalışmaları sırasında yaralanan 2 itfaiyeci hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Rum yetkiler, orman yangınıyla mücadele etkinliğini artırmak ve çalışmaları hızlandırmak üzere bir koordinasyon merkezi kurulduğunu bildirdiler.