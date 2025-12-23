Gkry Cumhurbaşkanı Hristodulidis: Bölgesel İş Birliklerinin Dışında Kalmak Türkiye'nin Kendi Sorumluluğu

(ANKARA) - Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis, Kıbrıs-Yunanistan- İsrail üçlü zirvesinin ardından yaptığı açıklamada, "Bu bölgesel iş birliklerinde gerçekten de bir ülke eksik. Türkiye eksik ve bu tamamen kendi sorumluluğunda olan bir durum" dedi. Hristodulidis, Kıbrıs sorununa ilişkin ise "Şartların ve sürecin yakında olgunlaşmasını ve böylece Türkiye'nin de katılabilmesini umuyoruz" ifadesini kullandı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis, İsrail'de gerçekleştirilen Kıbrıs-Yunanistan- İsrail üçlü zirvesinin ardından açıklama yaptı. Hristodulidis, "Dün gece İsrail'den, art arda onuncusu düzenlenen başarılı bir üçlü zirveden döndüm. Bölgedeki gelişmeler ve pek çok zorluğun ortasında, zor zamanlarda gerçekleşen bu zirve, tek başına bu iş birliğinin dayanıklılığını göstermektedir" dedi.

Hristodulidis, "Bu bölgesel iş birliklerinde gerçekten de bir ülke eksik. Türkiye eksik ve bu tamamen kendi sorumluluğunda olan bir durum. Çünkü iyi komşuluk ilişkilerine saygı duymuyor, iş birliğine saygı duymuyor ve kendini diğer devletlere dayattığı veya önceliklendirdiği bir yaklaşımı teşvik etmeye çalışıyor. Bu kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

Zirvenin Türkiye karşıtı olduğuna dair basında çıkan haberleri değerlendiren Hristodulidis, "her zaman pozitif bir gündem temelinde çalıştıklarını" savundu.

Hristodulidis ayrıca, "Kıbrıs sorunu ve diğer konularda şartların ve sürecin yakında olgunlaşmasını ve böylece Türkiye'nin de katılabilmesini umuyoruz" dedi.

Zirve ardından yayınlanan ortak bildiride Kıbrıs'ta bir siber güvenlik merkezi kurulması maddesinin Türk basınında "Kıbrıs'ta bir İsrail üssü kurulması" olarak değerlendirilmesine ilişkin soru üzerine Hristodulidis, "Kıbrıs konusunda yalnızca Türkiye'nin bu tür yaklaşımlara sahip olduğunu" iddia etti.