Gizli Ticari Verilerin Sızdırılmasına Operasyon: 10 Şüpheli Yakalandı

Gizli Ticari Verilerin Sızdırılmasına Operasyon: 10 Şüpheli Yakalandı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, gümrük sistemlerinde gizli ticari verilerin üçüncü şahıslara satıldığını tespit ederek 10 şüpheliyi yakaladı. Operasyon, Ticaret Bakanlığıyla birlikte yürütüldü ve birçok dijital materyale el konuldu.

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gümrük sistemlerindeki gizli ticari verileri üçüncü şahıslara para karşılığı verildiğini tespit etti. Siyasal ve askeri casusluk soruşturmaları kapsamında yürütülen çalışmalarda kimlikleri tespit edilen 10 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ticaret Bakanlığı müfettişleriyle yürütülen çalışmalar kapsamında, bakanlık sistemlerinde ticari sır niteliği taşıyan ithalat ve ihracat verilerinin usulsüz şekilde sızdırıldığını tespit etti. Gümrük Müdürlüğünde görevli bazı çalışanların, sistemde yer alan gizli verileri üçüncü şahıslara sattığı, bu verilerin bazı sosyal medya hesapları ve internet siteleri üzerinden pazarlandığı belirlendi. Yapılan çalışmalarda 10 şüphelinin kimlikleri tespit edildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik olarak sabah saat 05.00'te İstanbul merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında şüphelilerin tamamı gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda ele geçirilen çok sayıda dijital materyal, belge ve dokümana el konuldu.Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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