Gizli Kamera Skandalında Kamu Görevinden Çıkarma Talebi

AKDENİZ Üniversitesi'nde (AÜ) mart ayında açığa alınan Prof. Dr. M.T.'nin odasının önünde tespit edilen ve üniversite güvenlik sistemine dahil olmadığı belirlenen gizli kamera olayına ilişkin açılan soruşturmada, 'kamu görevinden çıkarılması' talep edildi. Disiplin soruşturmasına ilişkin Turhan'ın kamu görevinden çıkarılması teklifi, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı'na gönderildi.

AÜ Tıp Fakültesi Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi olan Prof. Dr. M.T. ve aynı bölümde öğretim görevlisi Dr. M.A. tarafından kullanılan odaların koridor bölümü orta ve üst kısmında, AÜ Hastanesi Başhekimliği'nin güvenlik kamera sistemine dahil olmayan kamera belirlendi. Bu kamera ile odalarının önünde bekleyen hastalar, araştırma görevlileri ve diğer ziyaretçilerin izlendiği, dinlendiği tespit edildi. Ayrıca hastanenin H bloktaki Kulak Burun Boğaz Poliklinik arka koridorunda bulunan ve Prof. Dr. Ü.O. tarafından kullanılan odanın yan tarafındaki odanın da 'Soru Bankası Server/3D Fasiyal Analiz Odası' olarak kullanıldığı tespit edildi.

DİSİPLİN SORUŞTURMASI AÇILDI

Prof. Dr. M.T. hakkında üniversite hastanesi güvenlik kamera sistemine dahil olmayan kamera kurmak ve söz konusu kamerayla usulsüz şekilde ses ve görüntü kaydı almak, hastane yönetimi bilgisi dışında H2-103 numaralı odanın Soru Bankası Server/3D Fasiyal Analiz odası olarak kullanılması fiilini işlediği iddiasına istinaden 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 53'üncü maddesi uyarınca disiplin soruşturması başlatıldı. Soruşturma sonunda Prof. Dr. M.T. ile çeşitli iddialarla ilgili 2 profesör ve öğretim görevlisi Dr. M.A., görevlerinden uzaklaştırıldı. Dr. M.A., 28 Nisan 2025 tarihinde görevinden istifa etti. Prof. Dr. Ü.O. ise hakkındaki karar sonrası 14 Temmuz 2025'te emekli oldu.

YÜZ KIZARTICI VE UTANÇ VERİCİ HAREKETLER

Soruşturma neticesinde kameranın, görevin kötüye kullanılarak kurdurulduğu, güvenin kötüye kullanıldığı ve kişilerin özel hayatlarının ihlal edildiği, kamu hizmeti veya öğretim elemanı sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak fiiline uyan eylem olduğu nitelendirildi. Ayrıca kurumun bilişim sistemlerinin işleyişini kasten engellemek veya bozmaya yönelik olduğu da ifade edilerek, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 53'üncü maddesi b fıkrası, 6-c hükmü ile 6-f bendi uyarınca 'kamu görevinden çıkarma' disiplin cezası verilmesi istendi. Prof. Dr. M.T.'nin kamu görevinden çıkarılması teklifi, YÖK Başkanlığı'na gönderildi. Prof. Dr. M.T. ise üniversiteye verdiği savunmasında usulsüz görüntü ve ses kaydı aldığı iddiasını reddetti.

Haber- kamera: Mehmet ÇINAR/ANTALYA,