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Bursa'da takla atan otomobildeki 2 kişi öldü

Demirören Haber Ajansı - İsmail Hakkı Seymen - Güncel
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BURSA'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, ağaçlara çarparak takla attı.

İZMİR (DHA) - BURSA'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, ağaçlara çarparak takla attı. 50 metre savrulan araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, saat 02.00 sıralarında Nilüfer ilçesi, Yüzüncüyıl Mahallesi, İzmir Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Bursa'dan İzmir'e giden Hicret Er idaresindeki 34 RK 6207 plakalı otomobil, iddiaya göre gizli buzlanma ve aşırı hızın etkisiyle kontrolden çıktı. Kaldırıma ve ağaçlara çarpan otomobil, takla attı. 50 metre savrulan araçtaki 2 kişi, bulundukları yere sıkıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, sıkışan sürücü Er ve yanındaki Serdar Demir'i kurtarmak için çalışma başlattı. Otomobilin kapıları kesilerek çıkartılan Er ile Demir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler, Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.


Bursa'da takla atan otomobildeki 2 kişi öldü

Bursa'da takla atan otomobildeki 2 kişi öldü

Bursa'da takla atan otomobildeki 2 kişi öldü

Bursa'da takla atan otomobildeki 2 kişi öldü

Bursa'da takla atan otomobildeki 2 kişi öldü

Bursa'da takla atan otomobildeki 2 kişi öldü

Bursa'da takla atan otomobildeki 2 kişi öldü

Bursa'da takla atan otomobildeki 2 kişi öldü

Bursa'da takla atan otomobildeki 2 kişi öldü

Demirören Haber Ajansı / İsmail Hakkı Seymen - Güncel

Otomobil, Bursa, İzmir, Kaza, Güncel, Haberler

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