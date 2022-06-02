Gizli borularla dereye atık boşaltılmasına soruşturma - Haberler

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Gizli borularla dereye atık boşaltılmasına soruşturma

Demirören Haber Ajansı - Selda Hatun Tan - Güncel
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Gizli borularla dereye atık boşaltılmasına soruşturma

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, toprak ve çalılarla gizledikleri borularla atıklarını dereye boşalttığı tespit edilen besi çiftliği sahipleri hakkında soruşturma başlatıldı.

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, toprak ve çalılarla gizledikleri borularla atıklarını dereye boşalttığı tespit edilen besi çiftliği sahipleri hakkında soruşturma başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Gölcük'teki denetimler sırasında, besi çiftliğinde toprak ve çalılarla gizlenen borular tespit etti. Ekipler, çiftlikteki atıkların bu borularla üzerinde içme su tesisi de bulunan Beyoğlu Deresi'ne boşaltıldığını belirledi. Savcılıktan alınan izinle besi çiftliği sahipleri hakkında 'çevreyi kasten kirletmek' suçundan adli işlem başlatıldı.


Demirören Haber Ajansı / Selda Hatun Tan - Güncel

Gölcük Güncel Haberler

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