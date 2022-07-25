Gizemli hepatit vakalarına "adeno-ilişkili virüsün" neden olduğu öne sürüldü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gizemli hepatit vakalarına "adeno-ilişkili virüsün" neden olduğu öne sürüldü

AA - Ömer Faruk Yıldız - Güncel
 - Güncelleme:
Gizemli hepatit vakalarına 'adeno-ilişkili virüsün' neden olduğu öne sürüldü

Bilim insanları, İngiltere'de ortaya çıkan ve son aylarda dünyada yayılma gösteren gizemli hepatit enfeksiyonlarına, adeno-ilişkili virüsün sebep olduğunu iddia etti.

Bilim insanları, İngiltere'de ortaya çıkan ve son aylarda dünyada yayılma gösteren gizemli hepatit enfeksiyonlarına, adeno-ilişkili virüsün sebep olduğunu iddia etti.

Politico Europe sitesinde yayımlanan bir haberde, İngiliz bilim insanlarının şimdiye kadar inceledikleri gizemli hepatit vaka örneklerinde yeni bir virüs tespit ettikleri bildirildi.

İncelenen vakaların yüzde 96'sında, enfeksiyona yol açan yeni bir virüsün bulunduğu ve araştırmacılara göre bunun adeno-ilişkili virüs 2 (AAV2) olduğu kaydedildi.

Tek iplikçikli DNA virüsü ailesinden olan AAV2'nin, gizemli hepatit enfeksiyonuna tek başına veya başka bir virüse yardım ederek yol açtığı ihtimalleri üzerinde duruldu.

Kovid-19 ile alakası yok

Siteye konuşan Glasgow Üniversitesi Virüs Araştırma Merkezi klinik profesörü ve danışmanı Emma Thomson, gizemli hepatit virüsünün nedeninin büyük oranda AAV2 olduğu görüşünü savundu.

Thomson, "hepatit vakalarının Kovid-19 ile alakasının neredeyse hiç mümkün olmadığı" değerlendirmesinde bulundu.

AAV2'nin genellikle 10 yaşındaki kişilere bulaştığını belirten Thomson, bu virüsün normalde insan hastalıklarına yol açmadığının altını çizdi.

35 ülkede 1000'in üzerinde vaka var

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 8 Temmuz itibarıyla 35 ülkede toplam 1010 hepatit vakasının bulunduğu ve virüs nedeniyle 22 çocuğun hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Nisanda İngiltere'de ortaya çıkan ve kısa sürede çok sayıda ülkeye yayılan nedeni belirsiz hepatit virüsü, 1 ay ile 16 yaş arasındaki çocuklarda görülüyor.

Virüsün, sarılık, ishal, kusma ve karın ağrısı gibi belirtileri bulunuyor.

Yetkililer şimdiye kadar hepatit vakalarına adenovirüs veya Kovid-19'un yol açtığı ihtimalleri üzerinde durmuştu.

AA / Ömer Faruk Yıldız - Güncel

Politico England Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title