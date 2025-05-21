Gizemli Denizaltı Yanardağı Yıl Sonunda Patlayabilir

Gizemli Denizaltı Yanardağı Yıl Sonunda Patlayabilir
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kaliforniya açıklarındaki Axial Seamount adlı denizaltı yanardağının yıl sonuna kadar patlayabileceği bildirildi. Bilim insanları, yanardağın geçmişte üç kez patlayarak lav sızdırdığını ve herhangi bir tsunami riski oluşturmadığını belirtiyor.

NEW YORK, 21 Mayıs (Xinhua) -- Los Angeles Times'ın haberine göre, Pasifik sahili açıklarındaki henüz gizemi çözülemeyen bir denizaltı yanardağı bu yılın sonuna kadar patlayabilir.

Salı günkü haberde, oldukça aktif durumda olduğu kaydedilen yanardağ, Kaliforniya eyaletinde bulunan San Francisco bölgesinin yaklaşık 700 mil (1126 kilometre) kuzeybatısında ve denizin yaklaşık bir mil (1,6 kilometre) derinliğinde bulunuyor.

Axial Seamount diye bilinen ve 1980'lerde keşfedilen yanardağ, bilim insanlarının giderek daha fazla dikkatini çekiyor.

Oregon Eyalet Üniversitesi'nde araştırma görevlisi ve yanardağ uzmanı olan Bill Chadwick'e göre Pasifik Okyanusu'nun kuzeydoğusunda karanlık bir bölgede yer alan denizaltı yanardağı, keşfedilmesinden bu yana geçen süre içerisinde 1998, 2011 ve 2015 yıllarında olmak üzere üç kez patladı.

Haberde, "Neyse ki Axial Seamount, püskürmeye yol açacak şekilde patlamıyor. Dolayısıyla Kaliforniya, Oregon ve Washington sakinleri için herhangi bir tsunami riski oluşturmuyor" denildi.

Chadwick, "St. Helens Dağı, Rainier Dağı, Hood Dağı, Krater Gölü gibi volkanlarda çok daha fazla gaz bulunması nedeniyle bu dağların genel olarak daha fazla patlama riski bulunuyor. Buralardaki magma da daha koyu. Axial ise daha çok Hawaii ve İzlanda'daki volkanlara benziyor. Dağda daha az gaz olması lavın ise daha akışkan olması nedeniyle dağdaki gaz patlama olmaksızın dışarı çıkabilir" diye ekledi.

Haberde Axial Seamount'un Hawaii'nin Büyük Adası'ndaki Kilauea'daki patlamalara benzer şekilde patlamalar sırasında lav sızdıran bir volkan olduğu, bu nedenle Axial'da yaşanan patlamaların karadaki insanlar tarafından fark edilmediği ifade edildi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
İmamoğlu'nun kasası Ertan Yıldız ev hapsi şartıyla serbest bırakıldı

İtirafçı olmuştu! İmamoğlu'nun kasası Ertan Yıldız serbest bırakıldı
Çevre Bakanı Kurum tapu bekleyen milyonlarca vatandaşa yeni müjde verdi

Çevre Bakanı Kurum'dan tapu müjdesi
Zirveye damga vuran an! Erdoğan, karşısında görünce dayanamadı: Gel bir sarılayım sana

Erdoğan, karşısında görünce dayanamadı: Gel bir sarılayım sana
Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu merkeze çekildi

Tunceli Valisi merkeze çekildi
Vatandaşa tek bir soru soruldu! İşte PKK'nın silah bırakma kararı sonrası 26 ilde yapılan anket

İşte PKK'nın silah bırakma kararı sonrası 26 ilde yapılan anket
'Adile' filminden ilk görüntüler geldi, benzerlik gündem oldu

'Adile' filminden ilk görüntü geldi, benzerlik gündem oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Futbolseverler ekran başına! Dev maç şifresiz kanalda

Bütün dünyanın sonucunu merakla beklediği maç şifresiz kanalda
Sırrı Süreyya Önder'in ölümü sonrası saçlarını kazıtan Sezen Aksu'nun son hali ortaya çıktı

Saçlarını kazıtan Sezen Aksu'nun son hali ortaya çıktı
Sedat Peker: Yaşadığım sürece affetmeyeceğim 3 kişi var, biri de Süleyman Soylu

Sedat Peker'den "Soylu ile barıştınız mı?" sorusuna olay yanıt
Suriyeli işçiye giderayak büyük jest! Görünce havalara uçtu

Suriyeli işçiye giderayak büyük jest! Görünce havalara uçtu
Emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam için yeni enflasyon verisi bekleniyor

Emekli ve memur maaşları zamlanacak! İşte ilk tahminler
12 yaşındaki Kerem cinayetinde arkadaşının annesi yargılanıyor: Bir şey gördü ve öldürüldü

12 yaşındaki Kerem'in ölümünde korkunç şüphe: Bir şey gördü, öldürüldü
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin son hali böyle görüntülendi

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin son hali böyle görüntülendi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.