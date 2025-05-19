Gizem Özcan: Gençler ve Kadınlar Hukuksuzluklara İtiraz Ediyor

Gizem Özcan: Gençler ve Kadınlar Hukuksuzluklara İtiraz Ediyor
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CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan, İzmir'deki 19 Mayıs mitinginde gençlerin ve kadınların hukuksuzluklara itiraz ettiğini belirterek, birlik mesajı verdi. Özcan, gençliğin güçlü bir ses yükselttiğini vurguladı.

Haber: Tenzile AŞÇI / Kamera: Kerim UĞUR

(İZMİR)- CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan, "Gerçekten her köşe başında ülkede yaşanan hukuksuzluklara itiraz eden gençlerle kadınlarla sohbet etme fırsatı bulduk. Burada aslında bugün yaşanan her şeye karşı artık bir ses yükseltmenin gerçekten hakim olduğunu alandan görebiliyoruz. " dedi.

CHP'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla İzmir'de düzenlediği "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginde konuşan CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan şunları kaydetti:

"Biz vatandaşlarımızla birlikte yürüyerek geldik alana. Gerçekten her köşe başında ülkede yaşanan hukuksuzluklara itiraz eden gençlerle kadınlarla sohbet etme fırsatı bulduk. Burada aslında bugün yaşanan her şeye karşı artık bir ses yükseltmenin gerçekten hakim olduğunu alandan görebiliyoruz. Müthiş bir kalabalık var. Hem yaşanan hukuksuzluklara hem gençlerin yaşadığı sorunlara ve hukuksuzluklara tüm yurttan, İzmir'den tüm Ege Bölgesi'nden ses yükseltiyor. Herkes ve sayın genel başkanımızın önderliğinde bir kez daha buradan eşitlik için, özgürlük için, adalet için hep birlikte haykırıyoruz.

"En büyük mesajı gençler 19 Mayıs'ta tüm ülkeden verdi"

Aslında bizim gençlere mesaj vermemize gerek kalmadı. Bundan yüz elli yıl önce 'bütün ümidim gençliktedir' diyen bir liderin evlatları. En büyük mesajı gençler 19 Mayıs'ta tüm ülkeden verdi. Onların istediği özgürlükler kendilerinin anlaşılmasını istiyorlar. O yüzden aslında en büyük mesajı bugün iktidara gençler verdi."

Kaynak: ANKA / Güncel
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