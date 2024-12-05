Üye Girişi
Haberler
Fransa Başbakanı Michel Barnier istifa etti

Fransa'da beklenen istifa geldi

 Suriye'de muhalifler Halep, İdlib ve Tel Rıfat'ın ardından Hama'yı da ele geçirdi

Muhalifler, Şam'dan önceki son kaleye dayandı! Kritik kent artık ellerinde

 Muhaliflerin sıradaki hedefi Humus: Zamanınız geldi

İşte Esad'a adım adım yaklaşan muhaliflerin yeni hedefi: Zamanınız geldi
Kalp krizi şüphesi ile geldi, sıra beklediği sandalyede öldü

Kalp krizi şüphesi ile geldi, sıra beklediği sandalyede öldü

Gizem'in ölümüne neden olan otobüs şoförü: Cam yansıma yaptı

Gizem'in ölümüne neden olan otobüs şoförü: Cam yansıma yaptı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İZMİR'in Balçova ilçesinde hemşire yardımcısı Gizem Soylu'ya (24) yolun karşısına geçerken aracıyla çarpıp, ölümüne neden olan belediye otobüsü şoförü Alev Aytar (45), ilk duruşmada, "Kaza anında telefonla oynamıyordum. Anlık gelen mesajları kontrol ettim. Otobüsün camı yansıma yaptı" dedi.

İZMİR'in Balçova ilçesinde hemşire yardımcısı Gizem Soylu'ya (24) yolun karşısına geçerken aracıyla çarpıp, ölümüne neden olan belediye otobüsü şoförü Alev Aytar (45), ilk duruşmada, "Kaza anında telefonla oynamıyordum. Anlık gelen mesajları kontrol ettim. Otobüsün camı yansıma yaptı" dedi.

Kaza, 6 Kasım'da saat 19.00 sıralarında Balçova ilçesi İnciraltı Kavşağı'nda meydana geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi ulaştırma birimi ESHOT'a ait Alev Aytar'ın kullandığı 35 DB 4789 plakalı şehir içi otobüs, yolun karşısına geçmeye çalışan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Hastanesi'nde hemşire yardımcısı Gizem Soylu'ya çarptı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Soylu, kurtarılamadı. Kaza araç içi kameraya yansırken, Gizem Soylu bir gün sonra Hacılarkırı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kazanın ardından otobüs şoförü Alev Aytar, gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Aytar, tutuklandı. Aytar hakkında, 'Taksirle adam öldürme' suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

İKİZİ GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Aytar'ın yargılanmasına bugün İzmir 9'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Duruşmaya tutuklu sanık Aytar, Soylu'nun yakınları ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada ilk olarak sanığa söz verildi. Aytar, kaza anında telefonla oynamadığını belirtip, "Anlık gelen mesajları kontrol ettim. Otobüsün camı yansıma yaptı. Güzergahı da sürekli kullanıyorum. Birden önüme atladı" dedi.

Sanığın ardından söz verilen Gizem'in ikizi Sinem Soylu, gözyaşlarını tutamayıp, "Kazayla birlikte ailemi de kaybettim. Sanık kaza anında telefonla oynuyordu. Ayrıca hazırlanan raporlar da ayrıntılı değil ve yanlı. Sanığın serbest bırakılmasını istemiyorum" diye konuştu. Konuşması sırasında fenalaşan Sinem Soylu, bir süre salondan çıkarıldı.

'FREN YAPMADI'

Duruşmada tanıklara da söz verildi. Kaza sırasında otobüste bulunan yolculardan E.T., "Gizem yoldan geçerken gördüm. 'Dur' diyemeden Gizem'e çarptı. Fren yapmadı" dedi.

Savunmaların ardından ara karar açıklandı. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren hakim, dosyadaki eksikliklerin giderilmesine hükmedip, duruşmayı erteledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
img

"Geri döneceğiz" demişti, belediye binasında görüntülendi
img

Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki tahliye edildi
img

Araç muayene ücretlerine dudak uçuklatan zam
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 5 Aralık Perşembe bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 5 Aralık Perşembe Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? MasterChef eleme adayları kim? 5 Aralık Perşembe bugün kimler potada? Hudutsuz Sevda 44. bölüm tek parça full HD izle! Hudutsuz Sevda SON BÖLÜM izle! Hudutsuz Sevda 45. bölüm fragmanı yayınlandı mı? 5 Aralık Hudutsuz Sevda yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Siyah Kalp 12. bölüm tek parça full HD izleme linki 6 Aralık Cuma yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı var mı? Siyah Kalp 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Siyah Kalp CANLI izle! 5 Aralık Perşembe Siyah Kalp 12. bölüm SON BÖLÜM izleme linki var mı? 6 Aralık Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? Hayalimdeki Düğün filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Hayalimdeki Düğün filmi ne zaman, nerede çekildi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.