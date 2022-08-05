GİYSİ KUTUSUNDAN ELBİSE HIRSIZLIĞINA 5 GÖZALTI - Haberler

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GİYSİ KUTUSUNDAN ELBİSE HIRSIZLIĞINA 5 GÖZALTI

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, ihtiyaç sahibi vatandaşlar için yerleştirilen giysi toplama kutusundaki kıyafetleri çalan 3'ü kadın 5 kişi, polis ekipleri tarafından yakalandı.

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İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, ihtiyaç sahibi vatandaşlar için yerleştirilen giysi toplama kutusundaki kıyafetleri çalan 3'ü kadın 5 kişi, polis ekipleri tarafından yakalandı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, dün 21.00 sıralarında, Eski İzmir Caddesi üzerinde meydana geldi. Bir otomobilden inen 3'ü kadın 5 kişi, ihtiyaç sahiplerinin ihtiyacının karşılanması için Türk Kızılayı tarafından yol kenarına konulan ve elbiselerin toplandığı giysi kutusunun yanına geldi. Giysi kutusunu açan zanlılar, içindeki kıyafetleri dışarı çıkardı. Yere serdikleri kıyafetlerden beğendiklerini aldı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla anbean görüntülendi. Şikayet üzerinde, olayla ilgili polis çalışma başlattı. Otomobilin plakasını tespit eden polis ekipleri, kısa süre sonra zanlıları yakalayarak gözaltına aldı. Zanlıların aracının bagajında, giysi kutusu içerisinden çalınan kıyafetleri buldu.

Polis merkezine götürülen zanlıların işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Türk Kızılayı Karabağlar İzmir Güncel Haberler

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