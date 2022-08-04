Son dakika gündem: İhtiyaç sahipleri için konulan giysi kutusundan hırsızlık kamerada; 5 gözaltı - Haberler

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Son dakika gündem: İhtiyaç sahipleri için konulan giysi kutusundan hırsızlık kamerada; 5 gözaltı

Son dakika habere göre İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, ihtiyaç sahibi kişiler için yerleştirilen giysi toplama kutusundaki kıyafetleri çalan 3'ü kadın 5 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

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İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, ihtiyaç sahibi kişiler için yerleştirilen giysi toplama kutusundaki kıyafetleri çalan 3'ü kadın 5 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Hırsızlık anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Olay, dün 21.00 sıralarında, Eski İzmir Caddesi üzerinde meydana geldi. Bir otomobilden inen 3'ü kadın 5 kişi, ihtiyaç sahipleri için Türk Kızılay tarafından yol kenarına konulan ve elbiselerin toplandığı giysi kutusunun yanına geldi. Giysi kutusunu açan şüpheliler, içindeki kıyafetleri çıkardı. Şüpheliler, yere serdikleri kıyafetlerden beğendiklerini alırken, o anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Polis, şikayet üzerine olayla ilgili çalışma başlattı. Otomobilin plakasını tespit eden polis ekipleri, kısa süre içerisinde şüphelileri yakalayıp, gözaltına aldı. Şüphelilerin otomobilinin bagajında yapılan aramada, giysi kutusu içerisinden çalınan kıyafetler de bulundu. Polis merkezine götürülen şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.


Demirören Haber Ajansı / Kadir Özen - Güncel

Karabağlar İzmir Güncel Haberler Son Dakika

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