Giyinmek lüks mü oldu? | Zamlar bit pazarlarını canlandırdı - Haberler

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Giyinmek lüks mü oldu? | Zamlar bit pazarlarını canlandırdı

DailyMotion.com - Güncel
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Türkiye şimdilerde baharı karşılıyor.

Türkiye şimdilerde baharı karşılıyor. Montlar, botlar yerini daha ince ve rahat kıyafetlere bırakıyor. Ama döviz kurları ve ekonomik kriz hazır giyim fiyatlarına da yansımış durumda. Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği'nin verilerine göre baharla birlikte etiket fiyatları yüzde 60 zamlandı. Bu durum karşısında alım gücü düşen vatandaşlar, çareyi bit pazarlarında arıyor.

DailyMotion.com / Güncel

Ekonomik Kriz, döviz kurları, Türkiye, Güncel, Haberler

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