Giyim mağazasında korkutan yangın

ŞIRNAK - Şırnak'ta bir giyim mağazasında çıkan yangın korkuttu. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucu maddi zarar büyümeden yangın söndürüldü.

Yangın, Yeni Mahalle Cizre Caddesi'nde bulunan bir giyim mağazasında çıktı. Edinilen bilgilere göre bayram nedeniyle kapalı olan giyim mağazasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını gören çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek apartmanın üst katlarına sıçramasını önledi. Yangın kısa sürede söndürüldü.

İş yerinde maddi hasar meydana gelirken, yangına müdahale eden bir itfaiye eri, dumandan etkilenerek ambulansta yapılan müdahalesinin ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.