'Giyim mağazası' Malatya'da her gün 50 depremzede aileye hizmet veriyor

YILMAZ KAZANDIOĞLU - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde büyük yıkımın yaşandığı Malatya'da afetzedelerin kıyafet ihtiyacı, Deniz Feneri Derneğinin "giyim mağazası"ndan karşılanıyor.

Kentte depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla çalışma başlatan Deniz Feneri Derneği, Battalgazi ilçesindeki Teknokent Geçici Konaklama Merkezi'nde giyim mağazası kurdu.

Afetzedeler, mağazada hem kendilerinin hem de çocuklarının kıyafet ihtiyaçlarını karşılıyor.

"Devlet millet el ele"

Derneğin Doğu Anadolu Bölge Temsilcisi Ömer Sait Aksoy, AA muhabirine, dernek olarak depremin ilk gününden bu yana sahada olduklarını söyledi.

Kurdukları mağazada depremzede ailelerin giyim ihtiyaçlarını ücretsiz karışladıklarını belirten Aksoy, şunları kaydetti:

"Randevu sistemiyle çalışıyoruz. Günlük 50 aileyi mağazamızda ağırlıyoruz. Aileler burada hem çocukları hem de kendileri için beğendikleri kıyafetleri alıyor. Devlet millet el ele. Biz de işin bir tarafından tutarak yardımları afetzedelere ulaştırmaya çalışıyoruz. Burası bildiğiniz alışveriş mağazası görünümünde. Vatandaşlar buradan ihtiyaçlarını ücretsiz gideriyor. Mağazamızda çocuk kıyafetleri ve hediyelik eşyalar da bulunuyor. Burada yaklaşık 2 bin 200 konteyner bulunuyor. Bir buçuk ay içinde tüm konteynerlere yardımları ulaştırmayı hedefliyoruz."

"Normal mağazadan hiçbir farkı yok"

Konteyner kentte kalan bir çocuk annesi 47 yaşındaki Yasemin Yıldırım ise 7,6 büyüklüğündeki ikinci depremde üç katlı evlerinin yıkıldığını anlattı.

Deniz Feneri Derneğinin kendilerine ulaştığını ifade eden Yıldırım, "Buraya gelip giysi ihtiyaçlarımızı karşılıyoruz. Hem kendime hem de kızıma 16 parça kıyafet aldım. Bir sıkıntımız yok. Tüm kıyafetler yeni. Normal mağazadan hiçbir farkı yok. Emeği geçenlerden Allah razı olsun." dedi.

Teknokent Geçici Konaklama Merkezi'nin koordinatörlük görevini yürüten Kale Kaymakamı Mustafa Aksoy da giyim mağazasını ziyaret ederek çalışmalar hakkında görevlilerden bilgi aldı.